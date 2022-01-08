【開箱】《哈利波特20周年：重返霍格華茲》 世間所有相遇都是久別重逢

路柏向愛瑪說愛你

為紀念《哈利波特：神秘的魔法石》電影面世20周年，華納電影公司重施故技，1月1日推出特備節目《哈利波特20周年：重返霍格華茲》，男女主角「哈仔」丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）及「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）相隔多年再次聚首一堂，單看牌面已是收視保證，三人重遊電影場景包括霍格華茲魔法學校、古靈閣巫師銀行及斜角巷等，粉絲回憶豈能不如泉湧現。

節目第1章「活下來的男孩」先由丹尼爾跟《哈利波特：神秘的魔法石》及《哈利波特：消失的密室》導演基斯哥倫布（Chris Columbus）對談，二人閒話家常，旨在為粉絲熱身。身陷歧視醜聞的小說作者羅琳（J.K. Rowling）亦有亮相，然而有關訪問片段，卻是節錄自2019年的對談內容，可見她跟電影公司仍然心存芥蒂，拒絕正面接觸。

愛瑪屈臣與扮演「海格」的羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）分享拍戲的樂事，當然不及她公開認愛「馬份」湯費頓（Tom Felton）來得吸引。愛瑪坦承當年在片場見到比她年長3歲的湯，忍不住流露傾慕之情，而湯亦表示一向照顧愛瑪，但僅視為妹妹看待。

節目又重播愛瑪跟戲中飾演老公榮恩的路柏格連在《哈利波特：死神的聖物》獻出初吻的鏡頭，後者說二人一起長大，感情像家人般親密，說到最後突然爆出一句「我愛你」，嚇得愛瑪手足無措，路柏慌忙解釋，反而逗得女方大笑。

主角悼念已故拍檔

除了基斯哥倫布外，《哈利波特》系列其他導演包括邁克紐維爾（Mike Newell）及大衛葉斯（David Yates）亦有亮相，跟其他出席演員如「金妮」邦妮韋特（Bonnie Wright）、「奈威」馬修路易斯（Matthew Lewis）及「貝拉」海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）等輪流發言，雖然只是片字隻語，足以令粉絲嘴角上翹，這就是集體回憶的威力了。

有笑自然有淚，節目最感人的部分，就是愛瑪與路柏重提幾位已經不在人世的演員，例如在首兩集扮演鄧不利多校長的李察夏里斯（Richard Harris）、飾演石內卜教授的阿倫力文（Alan Rickman），還有李察基菲夫（Richard Griffiths）、尊赫特（John Hurt）及海倫麥高利（Helen McCrory）等，都令人難以忘懷。

成名壓力想過辭演

人生有幾個十年？丹尼爾等童星把十年青春全奉獻給《哈利波特》電影系列，驀然回首，表面上名成利就，愛瑪片中提到她曾想過中途辭演的秘密，原來路柏亦有類似想法，「名氣的確大大影響我們」，幸好最後以報答粉絲支持的前提下，她終於拍完一連8集電影，「這很棒吧？」愛瑪說罷，並沒流露半絲興奮神情，反而帶點無奈，未知觀眾看罷，可會感到絲絲心疼？

由《老友記》到《哈利波特》，類似經典回顧節目，無論是華納抑或其他電影公司都可無限複製，例如去年是《魔戒首部曲：魔戒現身》電影面世20周年，也是《職業特工隊》25周年紀念的日子，只待監製一聲令下，保證長拍長有。正如《一代宗師》金句：「都說世間所有的相遇，都是久別重逢。」既然未來難測，不如集體懷舊。