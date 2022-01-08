《大老千與小鬼頭》82歲導演彼得波丹諾維奇病逝

生於紐約的彼得波丹諾維奇，從小熱愛表演藝術，16歲開始學戲，20歲首次自導自演舞台劇《The Big Knife》，結果票房大賣；1968年進軍荷李活，自編自導電影《死亡目標》，至於他的代表作是賴恩奧尼路（Ryan O'neal）父女合演《大老千與小鬼頭》，以及謝夫布烈治（Jeff Bridges）等演出黑白片《最後的電影》，後者獲奧斯卡最佳導演及改編劇本等8項提名，賓尊臣（Ben Johnson）及歌羅莉絲李芝曼（Cloris Leachman）更憑本片贏得最佳男女配角獎。

彼得波丹諾維奇的私生活比他執導電影更具話題性，拍攝《最後的電影》期間，搭上首次拍戲的茜貝兒雪花（Cybill Shepherd），導致他跟首任前妻Polly Platt離婚收場；後來邀請《花花公子》模特兒Dorothy Stratten演出愛情片《They All Laughed》，二人又擦出愛火，女方夫婿Paul Snider不甘受辱，先殺Dorothy再自殺，事件震驚荷李活。《They All Laughed》令彼得嘗到愛情事業兩失意的滋味，他親自發行此片，卻因票房失利，最終申請破產保護令。

彼得波丹諾維奇其他作品包括《大滾友與小老千》、《聖蹟》及《風月笑膠人》等，遺作之一《真喜劇之王：基頓》亦曾於2019年在港上映。除了導演之外，他也有不少幕前演出，例如在HBO劇集《人在江湖》扮演心理治療師、《小丑回魂2》則演回導演角色。