冬季日劇開鑼 黑木華打頭陣 松嶋菜菜子扮神化師奶搶收視

文：蘇珮欣

冬季日劇請來多位人氣男星壓陣，焦點是《銀魂》小栗旬主演NHK電視台大河劇《鎌倉殿的13人》，將於周日（9日）首播，集合《逃避雖可恥但有用》新垣結衣、《幸福澡堂》宮澤理惠、《淺草小子》大泉洋、《半澤直樹》片岡愛之助及《3年A班》菅田將暉等演出。另外，菅田亦主演富士電視台的「月9」劇《必說是推理》，緊接下周一（10日）開播，香港觀眾可於影視串流平台「黃Viu」收看。

菜菜子助陣松本潤

《龍櫻》阿部寬為TBS電視台演出新劇《DCU》，定於本月16日播出，講述日本海上保安廳成立新組織DCU，專門調查在日本海域發生的案件。阿部寬為演好角色而學習潛水，同劇拍檔還有人氣高企的橫濱流星，難怪被看好是今季收視冠軍；《0.1無罪真相》松本潤相隔4年主演朝日電視台新劇《隔壁的Chikara》，將於本月20日首播，「黃Viu」亦會轉播。此劇早前宣布《半澤直樹》上戶彩飾演松本潤妻子，昨日輪到《女管家三田》松嶋菜菜子答應加盟，扮演松本潤鄰居，表面上是性格善良的師奶，可是行徑古怪，暗藏不可告人秘密。

今季以女星擔綱的劇集也不少，例如《虹色病歷簿》高畑充希主演NTV電視台新劇《胡鬧亂來！～我竟然成為社長～》本月12日首播；《Night Doctor》波瑠與《大叔的愛》林遣都合演朝日台愛情劇《心愛的謊言 溫柔的黑暗》則在下周五（14日）播出；《我家的女兒，交不到男朋友》濱邊美波為富士台主演《Dr. White》延至本月17日推出，「黃Viu」亦會播放。

黑木華主演《八卦：#她想知道真正的○○》前晚打頭陣，劇集以新聞網站編輯部為背景，探討傳媒的工作與生活。黑木華飾演會計部員工，為拯救面臨關閉的新聞網站，於是調職至編輯部。同劇還有溝端淳平、野村周平及石井杏奈等主演。開播錄得6.5%收視，略遜於上季《Super Rich》首集7.8%成績。

空手道難倒清原果耶

另一方面，《我的事說來話長》清原果耶主演TBS電視台新劇《戰鬥之歌》，定於下周二（11日）首播，前日舉行記者會。清原果耶與《BG～貼身保鑣》間宮祥太朗及男團Sexy Zone成員菊池風磨一同現身。清原首次扮演空手道選手，自言雖喜歡運動，體育科更拿高分，卻被空手道難倒。