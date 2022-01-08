考慮後果不再衝動 徐天佑︰Shine已是過去式

天佑稱以前也有很多人善意勸他不要多說，但當時聽不入耳，目前他是針對事件而不是個人宣泄。他現在以事情作考慮，若講了一些說話影響某些工作或事情，他不會講了。陳志雲問他2019年在社交平台一句「no more Shine」是否因政見劃清界線？天佑對這話題有避忌，只說組合Shine只是他的一部分，想告訴大家這已是過去式，希望外界重新認識他是獨立歌手，他不評論其他人。他稱Shine初出道是幕前與幕後一隊人，後期已經變了，故2006年他們已分開。

天佑於2015年娶太太Olive，他稱早在中學時期跟Olive認識，有曖昧但未有進一步發展。陳志雲提到他跟楊愛瑾（Miki）拍拖？他說當年只是緋聞沒有承認，現在不想再講，大家再見亦是朋友。天佑只曾拍過5次拖，2007年重遇Olive是最後一次拍拖，他以999支花與鑽戒求婚，買鑽戒的錢是他完成一份工作的全部酬勞。

娛樂組