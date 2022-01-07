60歲劉麗萍禁堂食前擺壽宴 曾染疫麥德羅獻唱自備私家咪

Apple姐表示生日會主題是「飛越時空」，她會分別扮成英國貴族與中國古裝等多個不同造型亮相，並說：「我會扮已故黃家駒與Kenji合唱《真的愛你》。他只唱歌當送生日禮物，我都好感動，心意最重要。」她的生日願望是疫情盡快解決。麥德羅準備了鮮花及1卡鑽戒做禮物，Apple姐聞言即自爆幾年前麥德羅曾贈她1卡鑽戒，可惜當時二人吵架，她一氣之下拋掉，最後拾不回。

來賓須已打疫苗

政府宣布今日起收緊防疫措施，包括禁晚市6時後堂食，為期14日。Apple姐慶幸趕及措施生效前舉辦生日會，麥德羅稱未婚妻福星高照。Apple姐直認曾想過取消，可是已收了不少朋友送的電子利市賀禮，於是晚宴繼續，並做足安全措施。她說：「今（昨）晚來飲宴的客人必須全部已打疫苗，每枱之間都用透明膠板分隔，到場人數不多於宴會上限240人。除了進食，希望大家在場時保持社交距離和戴口罩。」

曾染疫已康復的麥德羅，透露打了疫苗，上台唱歌也會盡量小心，自備私家咪和咪套，也提醒大家跳舞時盡量戴口罩。

記者：林蘊兒