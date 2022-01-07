孝順仔想擁超能力助母解困 何廣沛恨跟朱晨麗續緣 情侶檔拍劇

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

出道9年的何廣沛事業發展平步青雲，藝員訓練班畢業後，得到不少演出機會，2018年憑《跳躍生命線》奪飛躍進步男藝員獎，再被力捧做男一。他開心接拍《異》劇被發掘演靈異劇種的特質，直認對收視感壓力，因故事有別於超級英雄片，為民拯命。

相反他在劇中扮演的宅男韋德信，好抗拒觸碰舊物能知過去的超能力，「我曾擔心拿揑不好，會引起反效果，我個角色好矛盾，性格內向，但背負好大責任，表面不珍惜超能力幫人機會，其實有鋪排，慢慢會帶出他背後好多秘密。為了令觀眾更容易接受，經過與監製討論，交由拍檔陳曉華（Hera）負責搞笑和解決問題，Hera的角色開朗且陽光，似寵物精靈訓練員，操控我這隻小精靈，周圍探索物件的黑歷史與真相，幫人解開心結」。

當母親的開心果

問何廣沛現實中想擁有超能力嗎？他稱能力愈大的人，責任愈大，生活會受困擾，但見電影中的超級英雄運用神力助人，覺得很有意義，他都希望以神力醫好母親，「我媽媽因一次不快經歷承受創傷，只要遇到同類事情，她會好焦慮，要睇情緒科醫生治療，我好想幫她拿走這點不快記憶」。

自認孝順仔的他，工作以外經常陪母親買餸、食飯，當她的開心果，「就算拍完通宵戲，逢星期六日，我都堅持陪父母食早餐講開心事」。

跟Hera以禮相待

有指Hera拍劇期間出冧招接近何廣沛，硬撬朱晨麗牆腳，何廣沛對不實報道大感無奈，「拍劇日對夜對，拍完一齊去洗手間好正常，漪娸姐（林漪娸）在網上都讚過我陪她去洗手間，這是男士風度，拍劇講團體精神。疫情嚴重時，限聚令只准二人一枱，我跟Hera同枱，其實幕後人員坐在隔籬枱，不算什麼撐枱腳」。談到緋聞女友朱晨麗（朱朱），何廣沛態度熱烈得多，他說：「我們仍然感情好好，大家是好朋友。」

以行動換取另一半信任

何廣沛與朱朱5年前合作《超時空男臣》擦出火花，2019年再合拍《大醬園》，令人印象難忘，他也期待繼續跟朱朱情侶檔搵銀，並說：「兩部劇反應都好好，最近《大醬園》重播，我也有看，個結局有點遺憾，希望有個延續或者寫新故事再跟朱朱合作。」

娛樂圈誘惑多，何廣沛直認做這行，遇到的對手定必是靚女，好難靠把口令意中人得安全感，所以他會用行動換取另一半信任。問他能否得到朱朱信任？何廣沛說：「要問她。」

想做全方位藝人

《異》劇在年尾推出，未能參加今年台慶頒獎禮，削弱攞獎機會，何廣沛表示劇集能播映給觀眾欣賞已達目的，「有人說台慶劇、新年檔永遠收視低，以前《跳躍生命線》和《大醬園》都在這些檔期播，收視都好好。我相信拍好劇，自然會有人睇到，反而另一部主演《食腦喪B》不知幾時播，會有點憂慮。我對獎項抱平常心，視帝好難攞，我有好多不足，現在畀我做視帝，我都不要，有排都未到我」。

何廣沛自評事業發展未算直線向上，只屬平穩，他已心足，「攞『飛躍進步』前五六年，我只集中拍劇，現在世代不同，藝人應該乜都試，全方位發展，今年獲嘟姐（鄭裕玲）欽點拍《男神廚房》，開始做綜藝，嘟姐是個榜樣，她都是由演員做到司儀和電台DJ。我跟方紹聰（奶仔）和郭子豪做網上頻道節目，學識製作節目，可能將來兼顧幕後也不奇，現在王祖藍、C君（鄭詩君）、洪永城都兼顧幕前幕後」。

盼組兄弟班拍劇

何廣沛與胡鴻鈞（Hubert）被指外形和戲路接近，成網友比較對象，他明白做幕前難免成討論話題，但認為每人總有個人特徵和專長，毋須與人比較，反而希望跟年紀相若的Hubert和張振朗一起打拼，「以前無綫有林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤、陳鍵鋒及黎諾懿組成「奧運六星」，點解近代沒有再組兄弟班？我跟張振朗、周嘉洛在台慶演趣劇，好好玩，感受到大家有團火，我經常向監製反映，好恨跟他們合作」。

場地提供：Urban Coffee Roaster

服裝：CHLXT

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