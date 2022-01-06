【開箱】《青春本我》 青春指數與收視暫成反比

跨年騷收視差距收窄

以剛過去的除夕倒數騷為例，無綫《福佑香港攜手邁向2022》分兩部分，平均收視點12.7及11.7，ViuTV《香港跨年倒數演唱會》則錄得8.5，跟平時周一至周五晚上同一時段，差距大幅收窄。無綫一周最高收視節目《愛·回家之開心速遞》和《東張西望》，晚上8時和7時半播出，收視點貼近20點或超過，幾乎每周穩佔冠亞。8點半及9點半兩檔劇集，近月成績普通，號稱台慶劇的《拳王》，2021年聖誕夜播結局，撞正ViuTV《全民造星IV》總決賽，跌至開播新低，只有12.5點收視，緊接播出的《傑出小童星嘉許典禮》，跟《全民造星IV》尾聲MIRROR演出及宣布賽果重疊，僅7.9收視點，與ViuTV平均7.7，幾乎打成平手。

按無綫公布的收視成績，ViuTV仍無法與TVB相比，但不代表後者安然稱霸。以《萬千星輝頒獎典禮》為例，周日晚播出平均收視點26.3，但對上一周該台收視如何？翻查紀錄，對上一周同時段8點至10點播出的分別是《愛·回家之開心速遞》、《青春本我》、《思家大戰》及《麻雀鬥室三缺一》，收視順次為20.8、12.1、14.1及10.4，4個節目平均14.35收視點，對比《萬千星輝頒獎典禮》26.3，後者確實成績亮麗，然而每個禮拜都會有這類眾星雲集的大騷？若是TVB粉絲，看到這成績怎能不憂心？

無綫近年被嘲老人台，急欲省靚招牌，在內地做帶貨直播出色的王祖藍回巢，晚間時段推出類近帶貨的節目，以12月27日至1月2日為例，《識貨2》周一至周三晚10點半播出，平均收視點9.9；周四11點播出的《識貨特賣場》9.4，周五同時段的《新春靚價到》，再跌兩點僅7.4收視點，這類「促銷」節目，觀衆似不大受落。

曾志偉升任無綫總經理前後，說有責任為廣東歌樂壇盡一分力，炮製了歌唱比賽節目《聲夢傳奇》，捧出少女歌手炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel），並大方讓兩人亮相ViuTV直播的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，成為娛樂新聞標題；兩人也不負TVB厚望，分別奪得女新人銀及銅獎。除了頒獎禮和跨年騷外，TVB急開校園劇《青春本我》讓兩女及一衆《聲夢》學員擔正，並邀請了二人女子組合「夢劇院」出身的電影編劇李敏擔任總導演及編審，12月5日起逢周日晚8時半播出一集。除了一眾《聲夢》學員，還有姜皓文、陳煒、王灝兒（JW）、吳業坤、朱敏瀚等參演，王祖藍亦客串演校監。

首播收視高開 其後下跌

《青春本我》已播出4集，發現演員很青春，但不一定代表故事新鮮；融入歌舞在劇情的，美劇有《歡樂合唱團》，電影有《歌舞青春》等珠玉在前，韓劇《星夢高飛》當年更集合秀智、澤演、IU等偶像歌手擔正。至於《青春本我》，看了4集依然不知道主線在哪？是遭欺凌的Yumi？受父母離婚影響的Gigi？不滿母親偏心兄長的Windy，還是暗戀老師朱敏瀚的Chantel？傳媒曾以Gigi拍喊戲喊到下巴震為焦點，有一幕講她最珍視的耳機被同學整壞，即時大怒；網民就引用電影《食神》周星馳扮演的史提芬周大罵楊師傅一幕，「唔係大聲就好戲㗎楊師傅！尤其最後尾嗰句『好好味呀』嗰句，你嗌到幾硬幾假呀！盲嘅都知道你做緊戲啦，你有冇職業道德㗎？」按此標準，喊到下巴震、說對白大聲，就是好演技？不過Gigi年僅16歲，又首次演戲，放寬標準，是合格有餘了。若要挑剔，反而是第3集講她父母感情破裂，媽媽離家，歌曲響起的是《沒有你還是愛你》，這首林憶蓮原唱的歌曲，歌詞有「笑不出這一剎情迷，講不出這一晚意亂」，怎也不是女兒對媽媽的愛吧？至於Chantel暗戀老師朱敏瀚的一段，還在念徐志摩新詩，會以為回到五四時期。對比40年前的《IQ成熟時》或無綫舊劇《當四葉草碰上劍尖時》，《青春本我》的新意有多少？是否已反映在收視？首集高開16.8，當時公布跨平台收視更達19.1，其後兩集分別錄得14.6及11.5，第4集稍微回升至12.1，無綫亦再無公布跨平台收視多寡。

去年10月，無綫周日晚推出的劇集《青年心城之撐起青春》，起用較年輕的林正峰和游嘉欣掛帥，劇情圍繞在共享工作空間的年輕人所面對的困難及蛻變，同樣走青春路線，全劇5集，收視最高為首集11.1，結局跌至9.7；這又是否銳意年輕化的管理層預計之內？《青春本我》還有6集待播，能否扭轉局面，值得留意。