曾志偉一席話 激發做「好打得」藝人 麥美恩仿汪明荃殺氣演「黑面衰神」

麥美恩近兩年有機會參與不少劇集覺得十分好彩，於《愛上我的衰神》演不太親民的「黑面衰神」，經常偷偷到人間品嘗美食，每次「偷食」會變成第二個人，稱得上是雙面人。

麥美恩強調現實的她不似劇中主角，「雖則我也是好為食，拍攝時面部表情要交代到令觀眾覺得好好食，就是今次演技最大挑戰。道具組相當認真，有場戲講述要食臭魚，真的準備了臭魚罐頭，還要擺入口，一拍完即忍不住吐出來。不過拍完都覺得應該呈現到那份滋味給觀眾」。

為角色反眼反到攰

麥美恩稱今次角色演繹有別《智能愛人》，由於角色很認真，劇情涉及生死，故選擇以正經方式去演，「未見過自己拍劇咁認真，盡量讓觀眾感受到我的氣場，不過反眼真的反到每日收工都好攰。好彩和很多公司阿姐級合作過，學習到她們不耐煩時的氣場及眼神，企出來不出聲也感受到很有殺氣，論氣場，阿姐（汪明荃）真的數一數二，今次不想再予人感覺麥美恩有好多表情，確實是想轉型，不一定是搞笑」。

自詡莊諧並重似曾志偉

麥美恩表示全因回巢的總經理曾志偉一句說話，令她決心轉戰拍劇，銳意以這名前輩為目標，她說：「曾生回來講過，身為一個藝人，無論做什麼崗位，一定要好打得，我心想就是這樣了。這也是我一直想做的，不要規限自己的可能性和潛能，主持和演戲沒有衝突，一定是相輔相成，我沒放低司儀工作，同時會在另一方面去提升能力，曾生回來看到我蛻變亦覺得好開心，可能我有少少他的影子，同是莊諧並重。」

有追求者 唔急結婚生仔

首次客串劇集《使徒行者3》時，同屆港姐冠軍朱晨麗已擔正當女主角，麥美恩不介意遲起步拍劇，反而認為時間剛剛好，「我覺得刀一定要一把一把去磨，磨完一把先再磨第二把」。

對於同屆港姐很多已婚且成為人母，單身的她稱很積極認識異性，都有追求者，但她不着急，並笑道：「我個人性急，但急也急在工作上。」

場地提供：个園竹語

化妝：Jeff.T.makeup

髮型： Kenneth Hair

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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