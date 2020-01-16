無綫港台合辦金曲頒獎禮4•3舉行 曾志偉：歡迎MIRROR亮相《勁歌》

由於近日疫情嚴峻，昨日一衆嘉賓及歌手都戴上口罩；影大合照時，司儀李浩林提議大家深呼吸然後除口罩拍照，歌手表現猶豫，最後眾人戴口罩影相。曾志偉與港台顧問（節目）何重恩會後接受訪問，談到兩台合併頒獎禮，何重恩表示想推動樂壇，「無綫覆蓋率高，港台都好多聽眾，合作天衣無縫」。曾志偉自言對音樂有情意結，想辦一個有公信力的音樂頒獎禮，希望跟全部媒體合作，「今日踏出第一步，雖然困難重重，但起碼已起步，現在是電子化世代，樂壇頒獎禮應該有新局面，讓全世界投票同參與」。何重恩重提張文新10年前已跟張學友討論辦四台聯頒，即使未達到最終目標，已有第一步。

專業評審加民意調查選得獎者

ViuTV人氣男團MIRROR及ERROR可會參與頒獎禮？何重恩說：「記者會有邀請他們，但他們太忙不能來，希望到時頒獎禮可參與。」曾志偉歡迎各歌手參與，「以前廣東歌地位好高，希望所有自己人可以支持，重拾以前光輝」。有指頒獎禮可能撞正Anson Lo（盧瀚霆）及鄭欣宜舉行拉闊音樂會，如歌手缺席會否失去得獎機會？何重恩說：「不是來與不來的問題，我們有完善選舉制度，選出最好聽的歌曲和最受歡迎的歌手。」曾志偉續說：「正如1月1日炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）有演出，但都有去《叱咤》攞獎。」

稱Gigi與Chantel可亮相ViuTV

何重恩詳細交代評分機制，「港台中文歌曲榜與無綫勁歌金曲榜，每年有入榜歌，我們統計完會再集合一個選舉名單，到時由專業評審和民意調查加起總分選出得獎者，是公平透明的機制。」至於MIRROR與ERROR能否亮相《勁歌金曲》等音樂節目，曾志偉表示歡迎，若Gigi、Chantel等無綫歌手受邀請，也可亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》。他期待合併頒獎禮未來加入更多媒體伙伴變永久合作，希望更多人支持。曾志偉解釋頒獎禮選在4月初舉行，是避開4月中的金像獎，希望不要打對台，觀眾能夠欣賞兩個頒獎禮。

菊梓喬胡鴻鈞沒想過冧莊

菊梓喬、胡鴻鈞是去年《勁歌頒獎禮》最受歡迎男、女歌星得主，面對港台與無綫合併頒獎禮，變相增加競爭，兩人表示沒想過能蟬聯得獎。菊梓喬自言已連續3屆攞最受歡迎女歌星，已很滿足，今年抱平常心，希望大家玩得開心。胡鴻鈞亦抱平常心，稱看好張敬軒；他表示多人參與是好事，把香港樂壇團結起來。李幸倪稱有幸見證歷史一刻，兩台的新嘗試是新開始，帶動團結力量，她希望能得獎。

MC稱與Ash是普通朋友

另外，張天賦（MC）與《全民造星IV》參賽者鍾卓穎（Ash）平安夜結伴逛超市傳緋聞，Ash其後被爆剛與老公離婚。MC昨澄清與Ash只是普通朋友關係，「我們不是私下約會，是湊巧平安夜當晚沒有工作，即興約朋友聚會，當時沒想太多，我倆負責到超市買東西，再會合其他朋友開派對」。MC稱沒有過問Ash的感情狀况，「我跟她未熟到討論這方面話題」。Ash回復單身，有否發展可能？MC表示現階段未考慮拍拖，這刻仍是單身，若拍拖會公布。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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