鄭欣宜重遊舊居賀封歌后 街坊排隊影合照

欣宜透露先到舊居附近的公園盪鞦韆，再到九龍城品嘗美食，「以前我是個素人，現在大家竟排長龍和我合照，好似落區咁，大家都很熱情戥我開心，他們真的看着我成長。得獎當然開心，更重要不可忘記初心，在那處起步，就加倍努力做好」。她收到的祝賀多到黐線，連鄰居都敲門找她在新專輯簽名。

取消加國探親 肉赤機票無退款

欣宜原本計劃飛加拿大探望親戚，給姨媽生日送上驚喜，一早訂了來回機票及隔離酒店，但付錢後隔離日數增至21日，因已有工作安排，無奈取消，但無得退錢好肉赤。她說：「親戚已是老人家，平時不太留意我的新聞，頒獎禮後一回家竟收到他們的語音短訊，話戥我很開心，是應得的。聽到即忍不住喊，由屋企人口中聽到這些說話有點不慣。」父親鄭少秋可有恭喜她？她笑道：「爸爸有以短訊恭喜，我想他不會不開心吧。」

拒談跟Anson Lo成拉闊頭炮歌手

有報道指欣宜與Anson Lo（盧瀚霆）成今年商台拉闊音樂會頭炮表演歌手，欣宜三緘其口，「不要講這些，新專輯由29歲至34歲共花了5年時間，用女人最黃金的時段等待推出，如果不好好專注講新專輯，會覺得好對不住自己的青春，我今年已35歲，真的是中女了，下次再講」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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