麥秋成請假捧湯怡場 吳卓羲封嘴拒談菊梓喬

湯怡透露老公麥秋成向劇組請假來捧場，吳卓羲聞言說：「拍劇可以請假？我以前拍劇病都開工，不敢請假，發燒睇完醫生即刻返劇組，繼續拍外景。」他笑言真的可以死，但不可病，明白劇組趕拍無辦法。他最高紀錄7日7夜沒睡過，「當時得個軀殼，對白都記不到，要逐句拍，還要拍打戲。不過已是10多年前的事，現在年紀大，捱不到」。湯怡佩服吳卓羲可以7日7夜不眠不休，她最高紀錄連拍3天。

唐詩詠拒演牀上動作戲

唐詩詠來支持湯怡和導演葉念琛，對於湯怡片中有大膽演出，包括背部全裸、只穿內衣褲和遭虐打，若找她演出能否接受？她說：「背部全裸我試過，亦經常被打，但穿內衣褲就未接受到，我有點怕醜，要看劇情和當時心態，可能要清場。（性感底線？）不能接受牀上動作戲。」

因疫情押後映期

《致命24小時》原定今日開畫，電影公司宣布押後映期，待重新部署，將第一時間公布定檔日期。導演葉念琛表示：「不要把老婆獨留家中，老公快回家一起抗疫！」湯怡說不會失望，目前公眾健康與安全要緊，大家要注意衛生、提高防疫意識，遏制疫情。吳卓羲表示：「明白現在是控制疫情的關鍵時刻，希望大家繼續保持警覺，當疫情緩和，大家好快就可以無憂無慮入戲院欣賞電影。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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