受疫情影響兩新片押後上映 張敬軒8場紅館騷延期 籲齊心抗疫

張敬軒18場紅館跨年演唱會上月23日開鑼，至本周一（3日）已演出10場。昨午政府宣布收緊防疫措施後，主辦單位英皇娛樂發出延期公告，表示配合政府的防疫與隔離措施，顧及所有觀眾及參與者的健康及安全，宣布原定1月6日至1月10日，以及1月13日至15日場次（共8場）的紅館演唱會延期舉行，相關後續安排將盡快於兩星期內公布。

粉絲承諾耐心等待

張敬軒在社交網上載「齊心抗疫，健康、安全第一」題字的照片，並寫道：「多謝各位朋友、歌迷同我嘅整個製作團隊嘅支持，面對目前嘅疫情，我哋必需以大家嘅健康及公眾防疫安全為priority。喺目前嘅情况之下，我哋作出咗相關嘅安排。後續安排會不斷通過我的社交媒體平台、EEG及相關平台公布。敬請大家留意。再次多謝大家對我嘅支持同鼓勵，我已經萬分滿足！希望疫情盡快散去，我相信我哋好快會再見面！」很多粉絲及網民表示會等他再開騷，有網民叫他好好照顧自己。圈中人少爺占、李司棋、曾比特、陳蕾和林奕匡等留言為他打氣，林奕匡寫道：「再開時，再加場！」

《最後禮物》頭14場延期

英皇娛樂亦主辦黃子華與潘燦良主演的40場舞台劇《最後禮物》，首演原定1月7日在香港演藝學院舉行，昨日宣布1月7日至1月22日合共14場會延期，相關的後續安排將盡快於兩星期內公布。至於1月23日至2月25日共26場的場次，有待政府後續公告後再行安排。

RubberBand約定再見

RubberBand原定1月7日至9日與香港節慶管弦樂團合作，在竹翠公園Wonderland舉辦《Live by the Harbour》音樂會，主辦單位昨日宣布延期，已購票觀眾可留意購票平台公告，相關後續安排1月22日起持續更新。

主辦方與場地代表Wonderland預計將於政府宣布放寬相關防疫措施後3個月內於相同場地舉辦音樂會補場。RubberBand在延期通告發出前於社交網表示︰「請大家放心，約定再見，就會再見！」

AGA祈禱紅館騷能順利舉行

江海迦（AGA）1月29日及30日假紅館舉行演唱會，昨日她出席無綫與港台頒獎禮記招，表示演唱會是否繼續，要留意事態發展再決定，她說：「我努力祈禱中，希望可以順利舉行，公司會準備應變措施，我和團隊仍會專心綵排，父母特別從澳洲回港捧場，剛完成21天隔離，大家好期待，希望只是好事多磨，亦多謝好多粉絲的支持。」

粉絲唔退票 盧巧音嗌黐線

盧巧音原定1月8日假旺角麥花臣場館舉行《盧巧音時間綫音樂會》及網上直播，宣布延期舉行。盧巧音在社交網寫道：「個個都話唔退飛，個個都話等我，好感動呀，黐線㗎你哋，我愛你哋呀，唔好意思呀！」還有微辣笑林寺1月7日起一連7場於九展Music Zone舉行的首個棟篤笑騷《初夜》亦宣布延期。

《逃獄2》押後上映

電影《逃獄兄弟2》將押後上映，主演的譚耀文無奈說本來想趕回香港開心睇首映，之前《逃獄兄弟》做完首映因疫情戲院閉門上不到，沒想過《逃2》連首映也做不到。衷心希望今次是疫情最後一波，大家可以健康過正常生活。

《闔家辣》商場宣傳叫停

吳君如與鄭中基主演的賀歲片《闔家辣》宣布將商場的啟動禮及首映禮延期。至於黃子華的賀歲片《飯戲攻心》會否有變動，暫時未有定案。

娛樂組