【開箱】《雪降花》 在歪曲歷史爭議中談情

誤認間諜是示威學生

《雪降花》講述女子大學英文系一年級學生殷英路（Jisoo飾），與好友高惠鈴（鄭信惠飾）、呂貞敏（金美秀飾）及尹雪喜（崔熙真飾）同住宿舍。某日高麗大學學生吳光泰（許南俊飾）邀請高惠鈴參加聯誼活動，她偕室友及宿舍職員桂芬玉（金惠允飾）出席，吳光泰則帶林秀浩（丁海寅飾）聯誼，秀浩跟英路互有好感，其後在唱片店再遇，並協助對方避開警方耳目。

來自朝鮮的林秀浩，為了接近韓國大學教授韓伊燮並把他送往朝鮮。這任務是執政黨秘書長南泰日（朴誠雄飾）與安企部部長殷昌洙（許峻豪飾）為影響總統選舉結果而進行的交易。

某日秀浩執行任務時，遭國安部調查員李康武（張勝祖飾）追捕，受傷逃到女子大學宿舍，並爬入英路房間。剛巧大學附近有學生示威，並與軍方發生衝突。英路認定秀浩是參加示威而受傷的學生，於是在宿友及職員金萬東（金鐘洙飾）協助下，匿藏秀浩並為他療傷。

被指美化當年安企部

匿藏多日的秀浩，在英路等人協助下離開宿舍，並繼續執行任務。秀浩在大學後山拿取資金及武器時，再次遭李康武率眾圍捕，秀浩躲進宿舍，更與李康武一方搏火。秀浩捉着英路等學生做人質，雙方展開對峙。

新劇由《天空城堡》導演趙賢卓與編劇柳賢美合作，後者表示故事靈感來自脫北者的獄中日記，跟1987年光州民主運動沒有直接關連，主要是圍繞當年兩韓政要的秘密交易，加插間諜與女大學生的愛情故事。據悉當年在韓國民主運動中，安企部以逮捕朝鮮間諜為由，拘捕大批示威者及學生，嚴刑拷打及逼供，甚至偽造證據指控，然而新劇卻把安企部調查員描寫成英雄，例如在挾持女學生事件上，處處維護學生安全，難怪被指美化安企部。

另一方面，當年有不少參與民主運動的學生及年輕人被指是朝鮮間諜，劇中英路以為秀浩是示威學生才保護他，秀浩未有解釋，彷彿暗示民運人士真有間諜存在，再次觸動觀眾神經。

角色設定充滿矛盾

就算《雪降花》撇除歪曲歷史與美化安企部的意圖，在角色設定也有矛盾。李康武身為安企部精英調查員，不顧上級反對，奮力追捕秀浩，但當日他帶隊衝入宿舍時，舍監皮勝熙（尹世雅飾）指他未有搜查令，他竟乖乖就範；執政黨秘書長南泰日被描寫成智慧與膽識並重的大人物，可是他脾氣暴躁，經常口不擇言；更奇怪的是加插南泰日、殷昌洙及安企部高層安京熙（李和龍飾）的妻子明爭暗鬥、冷嘲熱諷情節，甚至指安京熙是「老婆奴」。

劇中朴誠雄、尹世雅、許峻豪、劉仁娜及丁海寅等，均是實力派演員，可惜人數眾多、戲分攤薄，劇情亦嫌零碎。至於首次主演韓劇的Jisoo，演技不足是意料之內，聲線及表情幼嫩，扮演清純大學生，感覺卻像無知少女。