快閃Busking人群聚集 警員到場了解 胡鴻鈞自嘲年紀大 跟陳嘉慧有代溝

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

胡鴻鈞非首次Busking，並說：「之前宣傳演唱會，曾到不同地方Busking。這天時間比較早，但沿途有很多粉絲圍觀，多謝他們支持，又難得Erica（陳嘉慧）開金口一齊唱。」首次Busking的陳嘉慧心情緊張，始終不是歌手，只在表演前15分鐘夾過一次，故很大壓力；胡鴻鈞讚她天資聰穎。

胡鴻鈞喜與後生女合作

問胡鴻鈞會否和陳嘉慧再合唱？他表示要睇對方是否有期，並笑說：「她現在炙手可熱，網民對她評價很高，說《愛》劇女主角揀得好，清秀脫俗、可愛、演出自然。男主角就差少少，有違和感，拍住她老一截，顏值低，演技又不好。」提到二人有望成最佳熒幕情侶，胡鴻鈞感榮幸，「去年跟多名後起之秀合作，包括Gigi（炎明熹）和Erica等，拍住她們，感覺年紀上相差不太遠」。

31歲胡鴻鈞跟陳嘉慧年紀相差6歲，差距不是很大，他說：「3年一代，都差了兩代。（揀女友不會選太細？）沒所謂，姐姐也可以，最重要相處和溝通到。（大10年？）我想有小朋友，驚她生不到，不是嫌棄，怕對方太大年紀，生小朋友會危險。」被問另一半多少歲？胡鴻鈞說：「劇中Erica是25歲。（現實呢？）多謝大家，新年快樂。」

陳嘉慧從善良到殘忍

《愛》劇已到結局周，劇情講述受多重打擊的北河（胡鴻鈞飾）與陳嘉慧飾演的小渝原本已一吻定情，就在「人鬼戀」萌芽之際，小渝記憶回歸，想起如何慘死，前往質問上司司馬大人（鄭子誠飾），並大爆北河應下地獄。

在首5集清純的陳嘉慧突然性格劇變，從善良到殘忍，不少網民留言表示期待後續。對於小渝的死因，有人懷疑北河有雙重人格，亦有人認為由許俊豪演的變態畫家相當有嫌疑。