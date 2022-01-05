凌晨曬獎談感受 姜濤多謝新晉音樂人湯令山

昨日凌晨姜濤在社交平台上載兩個叱咤獎座的照片，並撰文抒發對2021年的感受，自言這一年對他來說既漫長又短暫。姜濤說：「漫長是因為經歷了很多悲歡離合；而短暫則是自己還未來得切逐一改善自身好多缺點，以及有很多要做的事還未有時間好好完成。但無論如何，我非常感恩，感謝支持和陪伴我走過這一年的每一位，包括所有台前幕後工作人員、合作單位、MIRROR兄弟和姜糖們。感謝金魯花（金廣誠、魯庭暉、花姐黃慧君）給予我充分的創作空間，去實現我天馬行空的想法、去做我喜歡的音樂，感謝你們信任，我會爭氣」。

頒獎禮「口出狂言」有原因

姜濤還特別點名多謝他最喜愛新世代音樂人及合作伙伴湯令山（Gareth.T），他說：「令我在頒獎禮上『口出狂言』的其中一個原因是見到你，好欣賞你的才華，希望可以繼續合作，發掘廣東歌更多可能性。我會努力，希望有一日可以做到對得住『歌手』這個身分和獲得的所有榮譽。」湯令山留言回覆姜濤，「使唔使咁呀，今年一齊加油，let goooooooo」。

娛樂組