【開箱】《皇家特工：第一任務》 爽趣諜戰片 毫不胡鬧

新班底拍攝

《皇家特工：第一任務》繼續由馬修華堅自編自導，但上兩集主角如哥連費夫（Colin Firth）、泰朗伊加頓（Taron Egerton）、荷爾芭莉（Halle Berry）及謝夫布烈治（Jeff Bridges）等原班人馬，則已全數換班，故事背景亦由現代推前至第一次世界大戰時期，故事由1902年說起，《哈利波特》男星賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）扮演英國牛津公爵，為了遵守亡妻承諾，決以維護國家和平為己任，避免兒子哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）長大後受到戰爭之苦。

「邦女郎」珍瑪雅德頓（Gemma Arterton）及《血鑽》狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）表面上是公爵的家傭，暗地卻從事間諜任務，負責蒐集各國情報，閒來亦會訓練哈里斯，確保他在亂世中可自保。公爵畢生致力維和，神秘勢力卻在暗處蠢蠢欲動，派遣臥底潛伏各國元首身邊，不斷慫恿德國及俄羅斯皇帝向英軍開戰，藉着天下大亂，滿足弄權私欲。

公爵喪妻後，對獨子保護有加，哈里斯卻以參軍報國為畢生志願，不理父親反對，秘密服役投身戰場，最終釀成無可挽回結局。前兩集《皇家特工》講述哥連費夫與泰朗伊加頓之間的師徒關係，今集改以大量篇幅描寫賴夫跟哈里斯的父子情誼，感覺更加寫實。公爵雖屬嚴父，仍期望透過道理說服兒子，好讓他毋須踏上戰場，都能明白戰爭的可怕。遺憾的是，當兒子親赴前線，才理解父親所言甚是，但一切都已來得太遲。片尾公爵訓斥英國元首，不應以愛國作為募兵的洗腦手段，反戰意味相當濃厚。

相比前作的胡鬧和血腥，例如哥連費夫在首集的教堂大屠殺，最後遭奸角森姆積遜（Samuel L.Jackson）一槍轟爆腦袋，但為開拍續集，導演被迫「扭橋」令他死過翻生，都令觀眾倒抽一口涼氣；新片劇情明顯認真得多，但不等於沉悶沒趣，其中一幕講述公爵父子攜手對付《摘星奇緣》萊斯艾雲斯（Rhys Ifans）扮演沙皇身邊的魔僧，這場對打戲分，混合俄國芭蕾舞式動作及配樂，可謂別開生面，極盡視聽之娛。

暗示有續集

公爵最後成為皇家特工的創辦人，由和平主義者變成特務頭子的過程相當曲折離奇，但亦合情合理，總比前作「為打而打」更具可觀性。值得一提的是，哈里斯上戰場的畫面，不禁令人聯想起《1917：逆戰救兵》，兩片同樣透過前線士兵的角度，直視戰爭的殘酷和荒謬，哈里斯為了取得敵方情報，冒死深入虎穴，結果行蹤敗露，同胞全軍盡墨，他雖獲潛伏敵軍的臥底相救，以為帶着情報和臥底返回己方陣營便可反敗為勝？最終卻因一場誤會而賠上性命，這個黑色幽默，層次比上集主角把敵人推落絞肉機高出幾班。

《皇家特工：第一任務》雖非Marvel超級英雄片，卻有彩蛋片段，講述第一次世界大戰結束後，神秘組織死灰復燃，就連列寧及希特勒亦受其擺佈，似在暗示皇家特工將會再次出動，為平息第二次世界大戰做準備，且看電影公司何時宣布開拍續集。