荷爾芭莉賀新年誤傳婚訊 狄維莊遜「烏龍」祝賀

現年55歲的荷爾芭莉，2020年與曾奪格林美獎的音樂人Van Hunt傳發展姊弟戀，翌年1月認愛，去年4月首次以情侶姿態出席奧斯卡頒獎禮。踏入2022年，荷爾芭莉更新社交平台Instagram（IG），公開與Van Hunt在疑似小教堂的親吻照片，又留言稱「這是正式的了」，不少美媒轉發照片，並解讀為荷爾芭莉成為2022年首名荷李活新娘，名模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）、《幻險森林奇航》狄維莊遜（Dwayne Johnson）、《NASA無名英雌》女星泰娜芝漢森（Taraji P.Henson）、艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano )、《馬丁路德金- 夢想之路》導演艾華杜雲尼（Ava DuVernay）、《寫出友共鳴》歐雅史賓沙（Octavia Spencer）等圈中好友紛紛道賀，在IG有超過740萬追隨者的荷爾芭莉，吸引近39萬人按讚。

相隔一天，荷爾芭莉再貼出自己與Van Hunt的合照，澄清兩人沒結婚，「我們只是想在新年玩玩，大家顯然看照片時都沒如我們所想的盡量翻下去看；但多謝大家的祝福，真的很感動！」又標籤了「1月愚人節」等字句。據悉她被誤會結婚的帖文共有兩張照片，第2張其實寫有「這是2022年」，所以荷爾才會說大家原來沒有看完每個帖所有照片的習慣，事後歐雅史賓沙留言承認她正是其中之一，狄維莊遜等影星亦擺烏龍，以為荷爾結婚了。澄清結婚的烏龍消息後，Van Hunt亦公開一張跌落水的照片，留言「當我發現自己並沒有跟荷爾芭莉結婚的時候」。

曾三次出嫁 育有一女一子

憑《孽愛傷痕》在奧斯卡封后的荷爾芭莉，若真的跟Van Hunt拉埋天窗，將會是她的第4段婚姻。她先後嫁過給棒球員David Justice、歌手Eric Benet，以及 《不忠誘罪》法國男星奧利華馬田尼（Olivier Martinez）。荷爾芭莉與加拿大模特兒Gabriel Aubry育有13歲女兒Nahla，跟前夫奧利華馬田尼則有一名8歲兒子Maceo。