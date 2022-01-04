《梅艷芳》收逾6100萬 成去年最高票房香港電影

由2021年1月1日至12月31日計算，全年最高票房的香港電影，是以一代天后梅艷芳為題材的《梅艷芳》（仍上映中），累積票房6134萬，第2位是收2806萬的《媽媽的神奇小子》；第3位是《怒火》，累積票房2637萬。

《蜘蛛俠》收1.11億票房稱霸

2021年最高票房的非香港電影，是在港已衝破1億大關的《蜘蛛俠：不戰無歸》（仍上映中），累積票房1.11億；第2位是梁朝偉主演的《尚氣與十環傳奇》，收6307萬；第3位則是收5404萬的《007：生死有時》。

娛樂版