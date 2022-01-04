《造星IV》Ash與丈夫離婚 被指暗撻張天賦 網民曬相爆結伴逛超市

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Ash丈夫日前突然在社交網貼出多張兩人合照，並發文公告已離婚，他寫道：「最後，一起在香港簽字離婚，我會記得你帶給我的一切美好，當我成為更好的人，我一定會重新追求你，我到現在的想法還是沒有變過，我只想給這個女孩幸福。現在的我做不到，未來的我肯定可以，我會不斷精進，成長成可以照顧你，保護你的男人，不管要花多少時間，我都會一直不斷進步，你的好、你的真就是值得我這麼做。未來我有任何的成就，都要謝謝你，讓我認知到自己的不足，我愛你，始終如一。」

被指製造婚姻美滿假象吸客

離婚消息一出，隨即引發大批網民「關心」，對Ash負評不絕，指她出軌才決定離婚，又斥責Ash為了無後顧之憂入女團選擇放棄感情。同時爆出Ash的黑歷史，指控她是雙面人，在節目中刻意營造清純形象，以婚姻美滿假象吸人氣賣廣告，實則已離婚，更曾欺凌別人。

Ash昨日清晨發文承認已離婚，寫道：「感情係兩個人之間嘅事情，我哋由朋友關係認識到今日，而無可奈何地要結束呢段關係，過程有開心，有眼淚付出同回憶。我哋和平達成共識，分開係由衷地想對方往後成為更好的人，亦祝福對方可以過得順心順利。」又透露在不久之前決定離婚，一直有家人同摯友陪伴，並想低調處理，跟前夫都承受了一定心理壓力，希望大家給予空間二人消化處理。Ash就欺凌別人一事回應，反指中學時她才是被欺凌的受害人，試過被人畫枱、收辱罵信等。

網民貼Ash張天賦逛超市相

有網民在Ash前夫的社交平台留言稱平安夜在黃埔見她跟張天賦（MC）逛超市購物，初時前夫回應說：「平安夜他（她）跟我一起過啊。你是看到幽靈嗎？」網民稱肯定沒有認錯人，當晚8時目擊，附加照片，雖然鬆郁濛，但隱約見到Ash跟疑似MC的男子。

前夫再回應稱當日Ash是出席慶功宴，他記錯日子，又說不要再講這些。MC跟Ash早前合作拍MV，現爆出她離婚消息，MC的粉絲急忙叫不要拉偶像落水。

前夫發聲力撐心地善良

對於網民一面倒負評，Ash前夫昨日再於社交網發文為前妻護航，不惜自嘲又肥又醜又窮，Ash仍跟他結婚，力撐前妻心地善良，籲網民不要再被網絡帶風向，強調二人是和平分開，並說：「我跟卓穎是和平分開，希望各自都有更好的人生，我看了很多人講了很多話，都不去證實就在抹黑，他（她）並不是為了當明星不要我，是我一而再、再而三的讓他（她）失望，導致現在的情况。」不過網民似乎不肯收貨，繼續質疑Ash離婚原因。

工作量不遜冠軍Marf

Ash參加《造星IV》前任職嬰兒深切治療部護士，被指外貌似Angelababy（楊穎），導師梁祖堯更形容她擁有天籟之音，在分組賽被淘汰，當時梁祖堯不禁怒吼：「你哋foul錯人。」不過Ash被淘汰，人氣未有急降，更深受廣告商垂青，工作量不遜冠軍邱彥筒（Marf）。