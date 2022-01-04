吳業坤只貼中姜麗文得獎

何廣沛對賽果很滿意

提起剛結束的《萬千星輝頒獎典禮2021》，何廣沛對賽果很滿意，認為譚俊彥值得攞視帝，「他入無綫第一齣劇集，我已跟他合作，他是我學習對象，亦替Ali（李佳芯）攞最受歡迎電視女角色開心。林夏薇封視后亦不意外，薇薇一向好戲」。陳曉華透露陳自瑤奪女配角說感言時，她都忍不住喊。

吳業坤稱只貼中姜麗文奪飛躍進步女藝員，「見證朋友一步步行到今日攞獎，很替她開心。她很厲害，每個角色，包括《愛‧回家之開心速遞》的工人Liza都認真去演，我和她去街，很多人叫她Liza，很入屋。（林夏薇奪視后會否意外？）我不識計數」。他慨嘆與獎無緣，多次提名飛躍進步男藝員都落敗，有份主持《#好掛住日本》，周奕瑋獲提名主持獎，他卻無份，吳業坤笑說：「真係嬲，話晒一team人。可能公司覺得我都是適合唱歌， 所以今年會專心唱歌。」

記者：柯美

攝影：劉永銳