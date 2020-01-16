《萬千頒獎禮》189萬觀衆睇馬老闆得獎 ViuTV播《叱咤》收視點10.2破雙位數

元旦日（1月1日）ViuTV直播商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，收視見雙位數達10.3（約66萬觀眾）。無綫同時段播電影《拆彈專家》，平均收視點16.9。《叱咤》播至零時，《拆》片則11點多結束，其後11時15分播《晚間新聞》、《天氣報告》等，則未有收視成績。

無綫前晚8點播《萬千星輝頒獎禮2021》，到11點結束，平均收視點26.3（約170萬觀眾），上星期無綫同時段節目計有《愛·回家之開心速遞》、《青春本我》、《思家大戰》及《麻雀鬥室三缺一》，收視點分別為20.8、12.1、14.1及10.4。《萬千星輝頒獎禮2021》跨平台最高收視瞬間出現在9時45分，由曾志偉與劉丹頒「專業精神獎」給經營無綫食堂多年的馬慶豪（馬老闆），收視點29.1（約189萬觀衆）。

娛樂組