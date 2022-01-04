封雙料視帝感意外 譚俊彥以為張振朗奪最佳男主角

馬國明得獎再現「天然呆」

Shaun前日適逢和太太結婚7周年紀念，稱要趕快回家擁抱老婆仔女，分享成果，「仔女在睡夢中，都會叫醒他們，因為這個日子太特別了」。父母狄龍與陶敏明在席上見證歷史一刻，Shaun想像到父母必定好開心，正如他的細仔早前參加朗誦比賽得獎，他也開心過自己攞獎。Shaun稱現在家裏開闢一角擺獎，包括早前在《明星運動會》得獎及《男神廚房》奪冠的終極廚神殊榮。

馬國明與李佳芯分別奪得最受歡迎電視男、女角色，前者4奪此獎，攞獎時重現「天然呆」。他稱無想過有獎，所以很愕然，「我在台上太緊張了，連珍姐和樂小姐都不記得多謝，但很開心見到譚俊彥攞視帝」。馬國明恭喜正跟他拍劇的林夏薇封視后，笑言希望對方幫手，得獎後通宵慶祝到翌日「冧廠」，他就不用連踩23小時開通宵工。

未見林夏薇應援團到場

李佳芯參加頒獎禮本着替人開心，沒想到自己得獎。問她林夏薇封后是否爆冷？李佳芯稱有點驚喜和意想不到，但見到林夏薇一身打扮，已覺對方有獎攞。另外，李佳芯獲近20粉絲帶備香檳、蛋糕在電視城外為她慶祝，橫額更寫上「李佳芯世一」。馬國明有10名粉絲前來祝賀；胡鴻鈞的粉絲陣容最勁，鍾嘉欣也上前跟他合照，又大讚他似韓星池晟，唱得演戲又得，前途無可限量。至於視后林夏薇則未見她的應援團到場。

記者：陳釗、鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com