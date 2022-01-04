林夏薇爆冷封視后 網民斥造馬 鍾嘉欣輸10次：可能我做得未夠好

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鍾嘉欣入行17年，先後入圍角逐視后10次，今次呼聲最高最後落敗。頒獎禮後逾20粉絲現身電視城門外，應援車寫上「我們的最佳女主角」，高呼：「嘉欣，你永遠都是我們的最佳女主角！」又送上嘉欣Q版造型的最佳女主角獎座及開香檳慶祝。

稱為人母後 心態改變

對於失落視后，嘉欣稱沒有失望，感恩參與頒獎禮，因之後不知何時再返港，甚至未必再上到頒獎台，「入了行這麼多年，我真的很清楚，其實在台上我已估到，所以攞了馬來西亞最喜愛TVB女主角時，已講不知還有否機會上台。其實所有提名的演員，都曾經是我同事，亦是我朋友；拍劇那麼多年，知道要到一個穩定的位置，是需要很多付出和汗水，所以任何一個演員攞獎都有他們的付出」。

嘉欣自認叻叻豬，現在心態跟以前不同，坦言以前會好緊張獎項，但現在做了媽媽，心臟已變得很強大，看事物時也看得遠，對於頒獎台所發生的事情，可以安然接受，「原來我已看化了這些頒獎禮獎項，真的可以enjoy the show，無手汗、無心跳加速。我衷心祝福每名得獎者，替他們高興，我覺得自己又長大了」。嘉欣形容老公「衰豬」，在溫哥華凌晨4點起牀睇電視，讚她好靚、很yummy。嘉欣兒子在港也有看電視，並待她回家才會睡，所以頒獎禮後便要趕着回家。她稱今次返港是處理私人事，獲邀出席頒獎禮時也有顧慮，想到外界對《星空下的仁醫》的支持，所以想多謝支持她的人。她又說：「我會繼續努力，可能我做得未夠好，所以得不到（視后），所以我要繼續加油，可能幾年或10年後有機會。」

沒多謝高層 只感激幕後團隊

前晚大部分得獎者均多謝高層曾勵珍、樂易玲及曾志偉，但有網民發現鍾嘉欣與李佳芯的得獎感言沒提高層名字，只感激幕後團隊，鍾嘉欣更說希望無綫用心對待演員與同事。沒多謝高層的還有馬國明與林夏薇，兩人受訪時也稱忘記多謝高層。

陳曉賀林夏薇封后 與網民罵戰

林夏薇憑《七公主》首奪視后，問她賽前有否預測鍾嘉欣得獎？她說：「入圍幾名候選者都好優秀，誰攞獎都值得，我見鍾嘉欣得獎時都戥她高興，因為大家9年前合作過《幸福摩天輪》，關係好好，在頒獎禮上見面有影合照和傾談。」她透露老公也是頒獎禮座上客，最近她忙於拍攝新劇《法言人》，相信要完成手上工作才可慶祝。同劇馬國明慫恿她昨日「冧廠」，但她已準備返家背劇本及思考怎樣演繹動作戲。

林夏薇跟內地演員陳曉是中央戲劇學院同學，後者深夜在微博發文，祝賀林夏薇膺視后，「中央戲劇學院2005級表演系一班的林夏薇同學，聽說你拿視后了」，卻引來網民隔空罵戰。有網民質疑林夏薇奪獎，留言：「陳曉你這麼喜觀看TVB，請你憑良心說話，水后林夏薇值得視后嗎？」陳曉回應：「憑良心同學獲獎換你也開心。」陳曉逐一回應網民，有人勸他沉默不要反駁，他說：「我都沉默慣了，還要咋沉默？」

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