奪生力軍銅獎輸畀銀獎炎明熹 姚焯菲稱賽果合理

談到繼比賽後Chantel再輸給Gigi，她表示不會不開心，並大方說：「如果我贏，就不合理。」Gigi稱得獎太多人想感謝，說不完，一切在心中，並期望之後在頒獎禮陸續有獎，但順其自然。叱咤頒獎禮由ViuTV轉播，她們變相亮相友台，Gigi表示在領獎時有多謝無綫，認為是有需要，不會感尷尬。

菊梓喬同吳卓羲家人合照

菊梓喬在除夕倒數騷獲緋聞男友吳卓羲帶家人高調捧場，吳卓羲說：「我嚟得仲怕咩？」似有意公開戀情。菊梓喬稱吳卓羲問她取飛入場，並說：「之前未見過對方家人，當晚有合照。」還讚吳卓羲家姐生得靚。她代吳卓羲解釋只是來看騷，沒有事需要怕的意思，沒有認戀情。菊梓喬說：「期望今年行桃花運，無論健康、工作和感情生活，希望樣樣事都好和行好運。」她讚吳卓羲是好好的大前輩，心地好，喜歡看對方演戲，重申如有好消息必會公開。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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