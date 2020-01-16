粉絲不值「食白果」 ERROR否認被ViuTV「放養」

寄望來年零的突破

ERROR強調絕對沒被「放養」，最近準備錄新歌，將會歌影視及綜藝四線發展。吳保錡抄姜濤金句，「我們做謙卑的人，要用作品說話」。

肥仔又借姜濤搞笑說：「姜濤所指做亞洲第一，是講ERROR，佢望住我們講，佢喊時又不敢望我們，因怕了我們。」他們對在叱咤無獎沒有失望，是預計之內，出道至今未攞過叱咤獎，寄望來年可以零的突破。

保錡避談跟沙律「分訊」

保錡與女友張沛樂（沙律）傳分手，他即落閘說感情事不方便回答。193幫手解圍，笑言邀請保錡及有關人士上節目《戀講嘢》。肥仔幫口說：「感情從來不容易，點會亂講呀。」

記者：鍾一虹、陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵