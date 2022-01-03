Anson Lo被林海峰惡搞嚇呆 姜濤為爆喊道歉 唔嬲遭翻發脾氣舊帳

記者：鍾一虹、陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵

MIRROR在叱咤頒獎禮大豐收，隊長楊樂文（Lokman）對成績感滿意，是預料之外，「攞一個獎都開心啦，更何况攞那麼多個獎」。Edan被勁敵張天賦（MC）擊敗，只得生力軍男歌手銀獎，他沒有失望，並說：「沒想到可以獲獎，本身不是為獎做音樂，現在有獎已開心。MC實至名歸，好喜歡他的歌，是我的學習榜樣，不會不開心。」

Anson Lo憑《Megahit》獲「叱咤十大」第9位非常開心，因他有參與創作，想起做歌過程辛酸。提到林海峰公布我最喜愛的男歌手時，他與姜濤、Edan、Ian成被玩對象，Anson Lo笑說：「嚇死我，我呆了，不敢信，好猶豫。（落敗有冇失望？）不會，我沒想過攞獎。」Edan不覺自己被玩，覺得姜濤和Anson Lo才是目標。

被現場氣氛呃到

姜濤獲讚被玩時保持淡定，他笑說：「上年攞獎時O嘴，反應被人不停cap圖，今年我提自己不要表現傻樣。」他打籃球發脾氣片段被擺上枱，姜濤沒有嬲，並說：「成件事好搞笑，好有創意。」

Edan頒獎禮後開直播說現場跟隊友笑到出汗，口罩都甩埋。對於Anson Lo誤以為奪我最喜愛的男歌手獎，他稱是被現場氣氛呃到，有跟對方說：「唔係呀？真係㗎？」他又叫Anson Lo：「你頂住呀。」對方知道是假後都鬆一口氣。

遠大目標 源自細節

姜濤唱《Dear My Friend,》時激動爆喊，他解釋：「想起過世的舊朋友，我向大家講不好意思，我不應在台上喊。」談到致謝辭時講出抱負，希望香港樂壇成為亞洲第一，姜濤稱在頒獎禮見到好多優秀音樂人，增強他的信心，但沒有定下什麼大計，並說：「遠大的目標，源自細節，我會先做好歌。」邱士縉（Stanley）笑言聽到姜濤這番言論都嚇親。

柳應廷避談感情狀態

柳應廷（Jer）歌曲《狂人日記》獲「叱咤十大」第6位，表示好有意義，是人生第一個歌曲獎，會繼續做多些歌曲，多謝粉絲支持。提到女友Kelly在網上發表感受再傳「分訊」，Jer有點驚訝，並說：「大家有太多揣測，都不是真的，她所指的是什麼，只得她知道。」

問到Jer與女友的感情狀態，Lokman與江𤒹生（Anson Kong）叫大家給予空間，Jer說：「好多事我之前已經講過，現在希望集中事業上多一點。」前晚Ian未獲個人獎，有網民指他黑面，亦有人指他一向沒有太多表情，不代表不開心。

MC跟Edan相擁互賀

MC擊敗Edan獲生力軍男歌手金獎，他前晚於後台跟Edan相遇擁抱互相恭賀。MC對獲獎感驚喜，「聽到宣布我得獎時，好多情緒，有窒息缺氧感覺」。他自覺去年不夠努力，有好多不足，為表現最佳狀態，已安排健身減肥，運動對唱歌和外形有幫助，希望兩個月後收身成功，弗過參加《全民造星II》時。

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