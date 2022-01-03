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2022年1月3日星期一
林夏薇撼贏鍾嘉欣首封視后 譚俊彥獲父親狄龍見證奪雙視帝
獲頒萬千光輝演藝大獎 74歲姜大衛不言休
譚俊彥陳瀅奪最佳衣著 鍾嘉欣性感黑Bra撼火熱劉佩玥
萬千星輝頒獎禮得獎名單
Anson Lo被林海峰惡搞嚇呆 姜濤為爆喊道歉 唔嬲遭翻發脾氣舊帳
讚姜濤有想法 張敬軒全力撐衝出香港
粉絲不值「食白果」 ERROR否認被ViuTV「放養」
奪生力軍銅獎輸畀銀獎炎明熹 姚焯菲稱賽果合理
張崇德暫無意移民 張崇基擬多倫多開兄弟騷
《衣袖紅鑲邊》結局收視破頂 膺韓國MBC電視台年度冠軍
《紅白》欠焦點 收視見新低
《哈利波特20周年》 放錯「妙麗」愛瑪屈臣童年照
BTS漫畫涉同性戀遭粉絲反對
【開箱】《無赦》 珊迪娜演殺警釋囚 評價不及前作
萬千星輝頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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林夏薇撼贏鍾嘉欣首封視后 譚俊彥獲父親狄龍見證奪雙視帝
獲頒萬千光輝演藝大獎 74歲姜大衛不言休
譚俊彥陳瀅奪最佳衣著 鍾嘉欣性感黑Bra撼火熱劉佩玥
萬千星輝頒獎禮得獎名單
Anson Lo被林海峰惡搞嚇呆 姜濤為爆喊道歉 唔嬲遭翻發脾氣舊帳
讚姜濤有想法 張敬軒全力撐衝出香港
粉絲不值「食白果」 ERROR否認被ViuTV「放養」
奪生力軍銅獎輸畀銀獎炎明熹 姚焯菲稱賽果合理
張崇德暫無意移民 張崇基擬多倫多開兄弟騷
《衣袖紅鑲邊》結局收視破頂 膺韓國MBC電視台年度冠軍
《紅白》欠焦點 收視見新低
《哈利波特20周年》 放錯「妙麗」愛瑪屈臣童年照
BTS漫畫涉同性戀遭粉絲反對
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