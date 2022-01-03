譚俊彥陳瀅奪最佳衣著 鍾嘉欣性感黑Bra撼火熱劉佩玥

陳自瑤行高貴 陳瀅貼4層膠紙

鍾嘉欣、林夏薇、陳自瑤、劉佩玥、陳瀅、王敏奕、黃智雯及譚嘉儀等都性感上陣。鍾嘉欣壓軸登場，她穿著西裝褸襯魚網上衣及黑Bra，型格又不失性感。她說相隔6年沒行頒獎禮紅地氈，今次坐古董車，又見到大家打扮華麗及現場佈置，感覺新鮮，她笑言平時見BB車較多，亦少著高跟鞋。她稱老公在加拿大會看直播，又透露會多留港兩星期辦理私事，現在擔心家人，因加拿大疫情嚴重。有傳《星空下的仁醫》會開拍續集，無綫有否斟她再拍？她說落實再算。

陳自瑤以黑色低胸露背裙亮相，她說走高貴大方路線。林夏薇穿中空及露背長裙，她說在心口貼了很多膠紙，整晚坐定定不敢亂郁。姚子羚貼身低胸晚裝釘滿珠珠，她表示上身設計有5磅重，感到呼吸困難，事前吃少許班戟充飢，為了靚，全晚捱餓無問題。劉佩玥穿紅色透視谷胸裝搶鏡，她說入行以來未著過這個紅色，造型師說是青春火熱，讓她有型又靚參加頒獎禮。陳瀅與王敏奕以一黑一白性感現身，陳瀅說貼了4層膠紙不會走光，但腰束緊，呼吸有點困難。

李佳芯包到冚「人生都是輸蝕」

李佳芯繼續保守，以富夢幻色彩的樽領裙現身，她笑稱非首次輸蝕，自己的人生都是輸蝕，性感不太適合她，有些性感在骨子裏。馮盈盈穿紅色西裝套裝，型格十足。《聲夢傳奇》炎明熹、姚焯菲等齊以白色造型亮相，姚焯菲一襲白色晚裝帶點性感，令人眼前一亮。

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