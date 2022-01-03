林夏薇撼贏鍾嘉欣首封視后 譚俊彥獲父親狄龍見證奪雙視帝

記者：鍾一虹、陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

譚俊彥昨日結婚周年喜事重重，憑《換命真相》連奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」。他開心落淚說︰「以前我是很任性的演員，以後我會更加理性，用感性演戲。」

譚俊彥向母親陶敏明致歉

譚俊彥向台下母親陶敏明致歉︰「這幾年很少致電給你，不是我不愛你，是姓譚的男人會將所有事放在心內，包括我對你的愛。媽咪，I Love You！」他對父親狄龍說︰「爸爸，我兒子上星期比賽贏了獎，我開心過自己有獎。我今（昨）日很榮幸將這份喜悅帶給你，多謝你。」他再向太太及子女表白，「老婆，你是我的全部。沒有你，我不會得到這個獎」。

林夏薇用17年時間終獲獎

林夏薇憑《七公主》擊敗鍾嘉欣及李佳芯首奪視后。她獲獎時激動爆喊，說自己2004年考中央戲劇學院，開始跑龍套、拍戲，直到這天有機會在這個台攞獎，她資質不夠好，用了17年，多謝公司畀好多機會。要堅定自己初心去堅持，好彩沒有放棄。「最佳劇集」由《七公主》奪得。

李佳芯︰每晚同自己講繼續蛻變

「最受歡迎電視男、女角色」由《星空下的仁醫》馬國明及《愛美麗狂想曲》李佳芯（Ali）獲得，他們都說沒想過會得獎。馬國明第四度成為「最受歡迎電視男角色」得主，他一臉愕然，坦言嚇親。Ali有感上次企在這個台攞獎是3年前，這3年世界及個人都有好大分別。她好想攞這個獎，有一班無條件支持及愛她的人。她表示這兩年大家都過得不容易，她每晚揞住個心同自己講會好的，繼續學習、繼續蛻變，會有好的Ali。鍾嘉欣角逐「最佳女主角」大熱倒灶，但獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。她領獎時說︰「我好耐無回來，長大了！」她覺得每名能在視圈站穩位置的藝人也付出很多汗水，無論誰得獎，她都替對方高興。

陳自瑤奪最佳女配角多謝屋企人

陳自瑤加入無綫17年終憑《寶寶大過天》奪得「最佳女配角」。她心情激動說有機會站在這個台上真的不容易，感激公司多年來栽培，亦感謝多名無綫高層、汪明荃及張頴康。她說︰「我要多謝所有屋企人及愛惜我的朋友，演員的路好難行，但我會繼續努力行下去。」她受訪被問到沒公開多謝老公王浩信？她說有多謝所有屋企人及愛惜她的人，已概括好多人。朱敏瀚繼去年贏「飛躍進步男藝員」後，今年升呢憑《換命真相》首奪「最佳男配角」，他說這幾年轉變好大，覺得張振朗是影響他好大的人，大家向着做好演員的目標。他亦多謝黎耀祥教識他做好人先演到好戲。許家傑與林淑敏憑《愛‧回家之開心速遞》的「蓮輝CP」獲「最受歡迎電視拍檔」，林淑敏多謝曾勵珍，「有你喺大廳我哋好安心，我哋係好曳，多謝包容及容忍我哋」。

姜麗文獲女飛躍喜極而泣

姜麗文首度提名即獲「飛躍進步女藝員」，她喜極而泣，父親秦沛豎起手指公讚好。她稱是姜家第3代演員好幸福，父親秦沛給她專業演員的榜樣。羅天宇、丁子朗同獲「飛躍進步男藝員」，羅天宇入行13年，感受到機會非必然。丁子朗希望身在外地的家人，不用再擔心他。

（萬千星輝頒獎典禮2021）