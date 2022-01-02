吳卓羲高調帶家人撐菊梓喬 細女首捧場 郭富城向妻女狂派飛吻

郭富城（城城）穿紅色西裝大騷胸肌，展現舞王魅力，妻女在台下看得開心。城城透露兩歲細女首次看他在舞台表演，太太之後會向他報告女兒對父親演出是否滿意。

提到早前為冧愛女扮聖誕老人，廿四孝爸爸的他說：「為令小朋友開心，赴湯蹈火都要做。」大爆最搞笑他講英文，女兒用普通話問他爸爸去了哪兒？城城以普通話回應她的父親要幫忙看拉雪橇的鹿，城城笑說：「兩個女兒都無認出我，見我回來還說聖誕老人走了。」他已準備好農曆新年扮財神，等女兒攬實他惜，她們開心，他就開心。

不擔心跟MIRROR比較

除夕有多個倒數活動，城城不擔心被拿來跟MIRROR的西九跨年騷比較，「梗係唔會擔心，倒數活動是好開心的一件事。」他喜見樂壇多新人獲支持，他都做過新人，深明樂壇需要百花齊放，粉絲在不同活動見到偶像一樣開心。城城有感過去一年各行各業都好辛苦，之前因疫情有很多電影台前幕後無工開，現在多了開戲，大家好珍惜工作機會，最緊要人人有工開，希望多些朋友購票支持香港電影。

城城自爆參演《臨時械劫》因角色好沉鬱，投入去演難抽離，日前完成拍攝立即剃掉鬍鬚。演壞人的他心理狀態和平時不同，之前收工回家自知怪怪地，幸好太太明白，兩個月來未試過夠瞓，拍完後睡足8小時，很滿足，又開心再上舞台讓大家見到真正的郭富城。

Hana無提吳卓羲捧場

菊梓喬（Hana）去年與吳卓羲被指微博傳情撻着，二人分別公開否認緋聞。不過前晚吳卓羲不避嫌帶家人欣賞Hana表演，更直認是對方邀請他看騷，他自掏腰包買飛撐場，又讚Hana唱歌好聽。

高調捧場是否與Hana關係明朗化，追問對方是不是他的女朋友？他未有否認，只不停說：「唔講呢啲啦。」是否帶家人來給Hana見家長？他笑言：「逼死我喇。」又稱無後悔入場，大方表示來睇騷預了見到記者，並說：「我嚟得仲怕咩？」

Hana比吳卓羲較早受訪，未有提及吳卓羲會來捧場，只說新一年願望每日過得開心，因去年私人及工作上發生很多不開心事，包括家人和小狗健康有問題，內心要再堅強些。

任賢齊吹海風唱歌感辛苦

久未參加香港倒數活動的杜德偉有參加《全民造星IV》被淘汰的方芷欣伴舞。他透露兒子已5歲，對節日有些意識，今年可以一起跨年很重要。稍後到內地工作的他表示將帶兒子同行，對於兒子會否在內地讀書，杜德偉稱跟家人有共識會讓兒子留港讀小學。

任賢齊首次在港參與倒數活動，笑稱對住維港表演，吹着海風唱歌有點辛苦，又透露疫情後因工作先後隔離8次，問到新一年願望是否希望不需再隔離？小齊無奈笑說：「肯定又要，因為想在內地開演唱會，要拎到健康綠碼先得。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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