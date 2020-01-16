西九跨年騷 MIRROR壓軸獻唱掀高潮 姜濤偷吻Ian面珠 開心到彈起

MIRROR壓軸登場，掀起全晚高潮；他們跟眾歌手齊集台上一起倒數，踏入2022年時，12子互相擁抱祝賀，之後獻唱《12》及《BOSS》，姜濤繼續貪玩本色，唱歌時突然偷吻陳卓賢（Ian）面珠，更開心到彈起。談到新年願望，邱傲然 （Tiger）說想唱多些歌及演戲，即場被其他成員考演技，要他做開心樣，獲觀眾掌聲支持。柳應廷（Jer）與楊樂文（Lokman）希望可除口罩和去旅行，最好12子一齊去。接着他們再唱《IGNITED》。

前晚倒數前，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、江生（Anson Kong、AK）、Ian、Jer、呂爵安（Edan）及姜濤先後個人演出，Anson Lo和AK騷舞技；Ian和Jer曬唱功；Edan獲70人香港管弦樂團伴奏唱《E先生 連環不幸事件》；姜濤獻唱新歌《鏡中鏡》時，投入到趴地。

欣宜稱頒獎禮跌倒留陰影

跨年騷開場時，欣宜穿4吋高跟鞋打頭陣，勁歌熱舞炒熱氣氛。她提到在新城頒獎禮台上跌倒留下陰影，自嘲因腳短、裙長才絆倒，今次條裙的長度無問題。許廷鏗唱新歌《修羅場》，延續佛系人生概念，他說：「希望2021年攞個尾彩，送新歌給歌迷。」

AGA望紅館騷順利舉行

AGA等了兩年將於本月底舉行紅館演唱會，希望順利。她開心父母從澳洲來港支持，正接受隔離，她已兩年無見過家人。她希望演唱會後有個小假期，為寫歌尋找靈感。香港管弦樂團演奏多首樂曲，包括《獅子山下》，有觀眾發覺演奏此曲時背景熒幕出現的不是獅子山，而是稻田與山群等畫面，引起網民議論。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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