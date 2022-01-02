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2022年1月2日星期日
鄭欣宜成雙料女歌手 姜濤冧莊「我最喜愛男歌手」兼歌曲大獎
奪「生力軍女歌手」銀銅獎 炎明熹姚焯菲首度亮相ViuTV
叱咤頒獎禮得獎名單
西九跨年騷 MIRROR壓軸獻唱掀高潮 姜濤偷吻Ian面珠 開心到彈起
吳卓羲高調帶家人撐菊梓喬 細女首捧場 郭富城向妻女狂派飛吻
姚子羚為新劇打到周身瘀 唐詩詠盼獎勵加人工
爆初入行辛酸史 C君孖王浩信茶記開餐唔夠錢埋單
復出跨年騷被讚 羅志祥忍淚鞠躬答謝
最後兄弟騷不代表終結 張崇基張崇德會繼續出碟
Tyson Yoshi曾因停工致抑鬱 展望長做長有
金素妍奪SBS演技大獎爆喊 新婚李荷妮封視后
《紅白》紅組冧莊 星野源曬婚戒
月中滿百歲 長壽全靠幽默感 《求婚的惡魔》碧緹韋特睡夢離世
【開箱】《寧靜海》 孔劉裴斗娜登月 遇怪物與怪水
叱咤頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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鄭欣宜成雙料女歌手 姜濤冧莊「我最喜愛男歌手」兼歌曲大獎
奪「生力軍女歌手」銀銅獎 炎明熹姚焯菲首度亮相ViuTV
叱咤頒獎禮得獎名單
西九跨年騷 MIRROR壓軸獻唱掀高潮 姜濤偷吻Ian面珠 開心到彈起
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