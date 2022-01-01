丁子朗第四度爭男飛躍 森美贈興：再獲提名離開娛樂圈

鄭子誠爭最佳男主持夢想成真

同樣非首次入圍男飛躍的羅天宇看好胡鴻鈞奪獎，稱對方為劇集《十月初五的月光》付出好多。至於「飛躍進步女藝員」5強則較佛系，陳瀅想挑戰「最佳衣著藝人」，但笑稱造型師要她減5磅，至今未有任何成績。王灝兒（JW）自知無可能贏，會支持陳瀅。

鄭子誠首度擔任主持即入圍「最佳男主持」5強，他笑言是夢想成真，因初入無綫想做主持，但一開始就拍劇，還要做無限衰的衰人，當時已放棄這個夢想。當他知道入圍主持5強時，以為是被整蠱。

姜麗文叫「三飛」備得獎感言

姜麗文昨日出席頒獎禮最後5強記者會，她是「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」5強。她表示頒獎禮日子愈近愈緊張，不敢說信心，因對手好強，她都叫鍾嘉欣享受個騷當參加派對。她表示父親秦沛替她高興，叫她感恩和珍惜這個時刻。她準備好名為「dream come true」的戰衣，「第一年出席頒獎禮就叫『三飛』，像發夢似的，不敢相信，但戰衣不性感」。她已準備得獎感言，因擔心得獎一刻腦海空白一片及爆喊。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵