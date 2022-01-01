捧場粉絲變方包 觀眾最細4個月 張敬軒自爆初戀情人似足梁詠琪

娛樂組

張敬軒（軒仔）前晚第6場演唱會，嘉賓是梁詠琪（Gigi），軒仔表示讀中學時，Gigi的電影及多首歌曲陪伴他度過十月芥菜的時期。

當年視Gigi為擇偶標準

軒仔透露以Gigi作為擇偶標準，當年他的另一半跟Gigi好似樣，每當他聽到Gigi的歌及見到她，都會覺得有一種魔力，帶他回到青葱歲月的浪漫時光。兩人合唱《兩個人的幸運》後，軒仔說多謝「女神」。Gigi笑說：「唔好叫我女神啦！我真係同你個女朋友好似？」軒仔說對方矮Gigi半個頭，現在已婚，老公好似是生意人，好幸福。Gigi問軒仔是否好傷心？軒仔說：「少少Dry，但沒什麼，不如說回我讀書時常聽你的歌吧！」Gigi立即說其實只比軒仔大幾年，「你唔好講到我好似大你幾代咁」。

Gigi大爆軒仔暖男故事

Gigi分享軒仔一個暖男故事，透露2015年有個他們的共同朋友，對方的父親有病經常要出入醫院，媽媽年紀又大，照顧不到。軒仔知道對方難處後，說自己有司機可以接載其父去醫院，減輕對方負擔。一段日子後，該朋友才發現原來當年軒仔說的司機，是軒仔出錢請及租車來幫助。軒仔謙稱幫到人是自己的福氣。

叫熄掉「世一軟J」燈牌

軒仔18場跨年演唱會上月23日開鑼，已跟觀眾度過多個開心晚上。有入場歌迷悉心打扮，其中5名歌迷以軒仔家中「遮遮」整方包給他做早餐作靈感，齊戴上方包頭，引起軒仔注意。軒仔顧及可能遮着後面的觀眾，對他們說不好意思，並溫柔說：「你哋乖啦！心意我收到喇！個包你哋自己帶番屋企。」有男歌迷將軒仔的大頭照包花邊整成相架，軒仔頭場看到已收起，笑言拿去化掉。之後場次又見這名歌迷拿着另一張製作的相架，軒仔笑說：「收埋佢，你咁捧住出街阿媽無問咩？人哋以為你招魂呀！細佬，百無禁忌。」還有歌迷舉起「世一軟J」燈牌，軒仔笑稱是男人大忌，叫熄掉，歌迷於是用手遮着。

捧場觀眾由4個月大BB女到80歲都有，年齡層廣闊。藝人陳少邦與鄭加盈的4個月大女兒Freya是觀眾之一，她樣子可愛萌爆，吸引軒仔說自己喜歡小朋友，開心行近時，Freya沒有喊，又獲送飛吻。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com