【開箱】《千萬別抬頭》評價兩極 群星拱照笑中有淚荒誕世界

科學家抗政府

《千萬別抬頭》陣容鼎盛，4名金像帝后參演，包括梅麗史翠普（Meryl Streep）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence），還有分別獲提名及得配角獎的《華爾街狼人》鍾拿希爾（Jonah Hill）、《以你的名字呼喚我》添密菲艾洛米（Timothee Chalamet）和《換諜者》麥克懷倫斯（Mark Rylance）。另外，人氣歌手Ariana Grande和Kid Cudi，均有份客串，上述名單還未計聲音演出或被導演亞當麥奇刪走戲分的《焦點追擊》利夫舒華伯（Liev Schreiber）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）及《老友記》馬修派利（Matthew Perry）。

故事講述博士生Kate（珍妮花羅倫斯飾）發現不明彗星，指導教授Randall（里安納度狄卡比奧飾）計算出約半年後彗星就會撞向地球，人類面臨滅絕浩劫，美國太空總署確認他們的發現，並由屬下行星防禦協調辦事處的Teddy博士陪同他倆到白宮，會見女總統Janie及其子兼幕僚長Jason。接受電視新聞節目訪問期間，Kate和Randall談到彗星撞向地球的發現，主持Brie（姬蒂白蘭芝飾）和Jack（泰拿派利飾）卻毫不重視，Kate失控大聲叫嚷，成為網絡瘋傳片段。此時太空總署否定他們末日危機的說法。當Janie捲入性醜聞，為轉移公眾視線，接納Randall和Kate的建議，準備在太空截擊彗星改變航道，可實行之日再次改變主意。原來白宮私下跟手機製造商的億萬富豪Peter（麥克懷倫斯飾）達成協議，後者聲稱彗星蘊含豐富稀土元素，有助製造高科技產品，所以另有計劃，準備蒐集截擊彗星後的碎片，並把Kate和Teddy投閒置散，提升Randall為國家科學顧問。怒不可遏的Kate無意中揭露政府任由彗星撞向地球，引發群眾恐慌及暴亂，被關押後簽署保密協議才獲釋。

結尾兩「彩蛋」

此時Kate與Randall分道揚鑣，後者與主播Brie搭上，導致婚姻破裂；及後彗星愈來愈靠近地球，已可從肉眼看到，大受觸動的Randall，再次跟Kate聯繫，並聯同Teddy博士在網上成立「要抬頭」運動，跟政府的「千萬別抬頭」打對台。最終政府的計劃失敗，所有人面對末日危機，Janie和Peter等超級富豪，則乘搭現代版挪亞方舟到外太空尋找宜居星球。臨行前Janie致電Randall，稱太空艙還剩兩個位給他，但Randall婉拒，寧願跟家人、Kate和其男友Yule（添密菲艾洛米飾），以及Terry博士等一起面對末世到來。

別以為看到最後工作人員名單出現，就代表此片完結，尚有兩條「彩蛋」，不要錯過，包括引起討論的「梅麗史翠普是否全裸演出」。其實評價兩極也不難理解，如果以為此劇是群星拱照的港式賀歲片格局，自然會失望；若沒留意國際新聞和美國國情，也會認為此片胡鬧浮誇。對比《為副不仁》和《沽注一擲》，身兼編導兩職的亞當麥奇在《千萬別抬頭》更加義無反顧的嬉笑怒罵，全片到處諷喻，幾乎每場戲不缺，由政治人物、傳媒、名人文化，統統不放過，嘲弄一番。梅麗史翠普扮演的女總統Janie，一頭金髮，在易燃警告牌前點煙，還要告訴Randall，「你現在與成人一起了」，那不就是換了金色長髮變了性的特朗普？還要一樣用人唯親，Janie把兒子Jason帶入內閣。後者又被塑造成討厭人物，不尊重科學家專業，對人無禮，堂堂男人手挽名牌包包；地球末日他大命不死，第一時間自拍，並對着鏡頭說：「記得按讚和訂閱，我是地球上最後的男人了。」亞當麥奇表示，本來安排這角色在世界末日後吃了人類腐肉後死去。除了諷刺特朗普，其家人都不放過，而且把前第一千金伊萬卡的形象，套在男角身上。另外，麥克懷倫斯扮演的科技界富豪Peter，也是集合馬斯克（Elon Musk）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）和庫克（Tim Cook）於一身。

政客和軍人，亞當麥奇亦毫不惜力的鞭撻；Kate與Randall初到白宮，等了又等，飢腸轆轆，一名將領說幫他倆買食物，之後還收了不菲費用；Kate其後發現，點心飲品根本全部免費招待，她對此大惑不解，還跟Randall和Teddy討論，該將領是否要藉此顯示權力。這一幕不是在諷刺官員小氣，就是責難他們的腐敗斂財，連十元八塊也不放過。

看《千萬別抬頭》，先是可笑然後可悲，兩小時片長像窺看另一個瘋狂世界；導演亞當麥奇在訪問中說，世界變得愈來愈超現實，所以想把荒誕喜劇跟悲傷混在一起，「整部戲只是嘗試問，究竟現實在發生什麽事？」今天的香港，翻開A1頭條，不也需要一部《千萬別抬頭》？