《The Penthouse》系列 包辦韓國年度收視三甲

文：蘇珮欣

AC尼爾森近日公布2021年度，即由1月1日截至本月26日，韓國主要電視台：SBS、MBC、KBS、tvN、JTBC及OCN的劇集收視，並以首爾平均收視率為基準，列出今年度20大最高收視劇集。金素妍、李智雅、柳真及嚴基俊等合演的SBS《The Penthouse上流戰爭》第一季，以25.4%收視稱冠。該系列第2及第3季分別以23.1%及18%分佔亞季。《The Penthouse上流戰爭》講述主角為躋身首爾江南豪宅頂樓，爾虞我詐的故事。劇情雖被評為灑「狗血」，卻掀起熱話及追看潮。

JTBC 4劇收視低於1%

tvN古裝喜劇《哲仁王后》以14.5%收視排第4位，成為該台今年度最高收視劇集。李荷妮主演的SBS《One The Woman》以14.3%收視排第5。tvN醫療劇《機智醫生生活2》位列第6，收視13.6%。李帝勳主演的SBS劇集《模範的士》排第7位。tvN《黑道律師文森佐》及《海岸村Cha~Cha~Cha》，分別以11.4%及10%佔第8及第9位。第10位則是MBC古裝劇《衣袖紅鑲邊》。第11位至20位最高收視韓劇，依次為《驅魔麵館》、《智異山》、《我的上流世界》、《黑色太陽》、《紅天機》、《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》、《戀慕》、《現正分手中》、《月升之江》及《花開時想月》。

AC尼爾森的調查表示，JTBC今年韓劇平均收視為3.5%，在主要頻道中成績最差。該台今年多齣劇集更低見1%以下，包括宋江與韓昭禧合演的《無法抗拒的他》，低見0.9%。安恩珍主演的《只一人》，昨晚播出第4集，收視0.6%。黃旼炫與鄭多彬的《Live On》，最差成績0.4%，Hani與郭時暘主演的青春偶像劇《IDOL：The Coup》，更只有0.3%收視。