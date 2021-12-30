姚焯菲獲讚愈來愈靚 李幸倪預告缺席叱咤頒獎禮

Gin Lee與Chantel分別參與西九除夕倒數演出及中環海濱元旦騷，Gin Lee溫馨提示Chantel戶外演出記緊保暖，「我上台前會在身上貼暖包，因要跳唱，舞衣會露腰和腿」。

無綫港台合辦頒獎禮 Gin Lee保持中立

叱咤頒獎禮於元旦舉行，Gin Lee表示因有其他工作安排未能出席。無綫和港台被指合併辦音樂頒獎禮，她保持中立態度，「不同平台搞活動，作為歌手可以參加多個熱鬧派對，合併則增加凝聚力，各有各好」。她直言在音樂上努力一年，都希望攞獎得到肯定，取得好成績，「今年跟張學友合唱，是重要事件，我又嘗試第一次跳唱，得着很多。寄望2022年做得更好，我都在錄新歌。」Chantel稱工作交公司安排，期待快點出新歌。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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