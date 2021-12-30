原定1•2網上開騷 被捕視情况再定 何韻詩經理人：樂隊續排練

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警方國家安全處昨日清晨以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕「立場新聞」6名現任或前任董事及高層，包括何韻詩。她的facebook（fb）專頁昨日上午8時37分發文：「今（昨）早6時警方國安處到何韻詩住所以『串謀發布及複製煽動刊物罪』拘捕何韻詩，現被帶往西區警署。」之後於9時48分，何韻詩的fb專頁再發文：「（Admin）HOCC：我心情OK，請各位關心我嘅朋友不用擔心。」

黃耀明：固執得真漂亮

何韻詩的圈中好友黃耀明轉發該帖文並留言：「I LOVE YOU JUST THE WAY YOU ARE，你固執得真漂亮。」杜汶澤亦在fb上載與何韻詩合照表示：「我知你唔會驚。」王宗堯留言「沉重」。大批網民表示希望何韻詩一切平安，要保護好自己。

演唱會付費會員可收看

何韻詩在YouTube開設的頻道，定期做節目。她日前宣布明年1月2日為迎接2022年，於當日下午3時30分舉行戶外營火Mini Concert，屬會員限定，付費成為會員便可以欣賞。

她留言表示：「今次玩20年前同英師傅做嘅兩隻碟s，啲歌玩到個人好開心仔。」她又分享在排練室彈結他與樂隊排練的視頻，還有一段她在自轉跳舞的片段，旁邊有隻狗仔，她寫道：「迎2022年之野外Mini Live Concert，一齊嚟睇我表演旋轉土風舞。#實不相瞞 #我係Dancer」

何韻詩被捕後，今次演唱會會否如期舉行？《明報》聯絡何韻詩經理人Jelly，她表示一切視乎阿詩的情况，暫時樂隊會如常排練，盡能力做。