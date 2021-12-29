【開箱】《月老》 九把刀貪心惹的禍

王淨戲分少但搶鏡

九把刀是台灣多產作家，寫而優則導的《那些年，我們一起追的女孩》，10年前寫下4.25億台幣（約1.16億港元）票房佳績，更捧紅了原本寂寂無聞的陳妍希和柯震東。後者雖在內地吸毒被捕，九把刀依然義氣相挺，無論是擔任編劇的《打噴嚏》，抑或自編自導《月老》，柯震東仍然是他的「御用男主角」，新片飾演少年阿綸，小時候已對插班生小咪一見鍾情，更發誓愛她一萬年，直至小咪長大後，終於答應求婚，阿綸卻意外遭雷電擊斃，從此人鬼殊途。

阿綸落到地獄，由於電擊導致失憶，未能提供生前資料，為了好好輪迴，勉強答應留在地府，暫時兼職月老，爭取機會積德行善。《返校》女星王淨飾演被男友毒殺的少女Pinky，原本對阿綸看不順眼，直至他倆被迫拍檔，為人間牽紅線，逐漸培養感情。然而神女有心，當阿綸重遇小咪，生前記憶如泉湧現，「有些事，一萬年也不會變」。

王淨戲分雖少但很搶鏡，Pinky最初鄙視阿綸，變成合作愉快，後來受到他對舊情的忠誠而感動，但深知自己只是「第三者」而最終選擇退出，她演來層次豐富多變，時而野蠻時而可憐，觀眾不由自主對她寵愛有加，因此對於導演在片尾彩蛋的特別安排，影迷大都欣然接受。

宋芸樺憑九把刀編劇的《等一個人咖啡》出道，表現一鳴驚人，如今《月老》飾演小咪，無論外表、氣質及演技都比前作《我的少女時代》或《帶我去月球》成熟不少。她因忘不了阿綸，無論多少月老牽線，統統都會斷掉，最後人鬼相認，感覺淒美動人。

後段風格逆轉

《月老》前段搞笑為主，而阿綸對小咪的深情，亦跟《那些年》一脈相承；中段鬧出人鬼三角戀，愛得浪漫又心疼，原著讀者應該收貨。下半場突然風格逆轉，馬志翔飾演電影原創角色「鬼頭成」，原本任職地獄牛頭，一直聽從閻羅王差遣，但對500年前遭同伴出賣一事，仍然耿耿於懷，導致怨念日深，終於一發不可收拾，決定重返陽間，向已輪迴轉世的「叛徒」索命，小咪受到牽連，此一改動惹來忠實書迷的最大詬病。

曾演台劇《四樓的天堂》的馬志翔，表現毋庸置疑，憑《月老》提名金馬獎最佳男配角已是肯定。他的戲分不輕，演來賣力，但他的血腥尋仇，令全片的浪漫氣氛，瞬間消失殆盡，無端變成韓片《與神同行》的惡鬼大鬧地獄戲碼，此舉除了炫耀視覺特技，幾乎毫無可取。

值得一提的是，《月老》戲中狗演員「阿魯」表現非常搶鏡，不單成為阿綸與小咪之間的紅線，更滿足九把刀悼念亡犬的私心。不過，片尾彩蛋安排台前幕後跟寵物一起上鏡，便太刻意且濫情，顯得矯揉造作，反而破壞美好原意。

上映日期：12月23日