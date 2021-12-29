新片預告蝙蝠俠貓女聯手抗敵

【明報專訊】《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》，由《猿人爭霸戰》三部曲麥維斯（Matt Reeves）執導，前日公開最新預告片段，「貓女」素兒卡維斯（Zoe Kravitz）、「管家」安迪瑟克斯（Andy Serkis）、「企鵝」哥連費路（Colin Farrell）及「謎語人」保羅丹奴（Paul Dano）再次亮相之外，扮演蝙蝠俠的羅拔出現騷肌鏡頭。另外，貓女邀請蝙蝠俠合作抗敵，管家問蝙蝠俠兩人可是朋友，後者稱不大清楚。劇情講述Bruce Wayne化身蝙蝠俠打擊罪案，還不是經驗豐富的超級英雄，而且長期失眠，得面對葛咸城多名市民成為連環殺手「謎語人」的受害者，更發現家人涉及葛咸城的貪腐案件。