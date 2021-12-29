Blackpink全隊上榜 Lisa百大美女稱冠

上月確診新冠肺炎的24歲Lisa（Lalisa Manoban），向來人氣高漲，在Instagram的追隨者人數突破7000萬；她今年發展相當順利，早前推出個人專輯《LALISA》，刷新韓國女歌手最高預售紀錄外，同名單曲MV在短短90分鐘已錄得1000萬次點擊，昨日更榮膺TC Candler百大美女榜首，可說內外兼備。Lisa的Blackpink隊友亦全部上榜，主唱和領舞的Rose佔第17位；有份主演新劇《降雪花》的Jisoo位列26；負責rap及副唱的Jennie則佔第30名。

去年奪冠的以色列模特兒Yael Shelbia退居第6位。第2至5位依次為挪威模特兒Emilie Nereng、美國模特兒Halima Aden、菲律賓混血女星Ivana Alawi，以及韓國女團Momoland成員Nancy。

「雷神」BTS成員分佔亞季

連續6年上榜的韓國女團Twice台灣成員周子瑜，今年位列第7，比去年倒退3級。她的Twice隊友Sana、娜璉、Momo，則分佔第24、50及68名。第8至10位包括印尼女歌手Lyodra Ginting、美國模特兒Jasmine Tookes，以及《Oh！珠仁君》韓國女星Nana。除了Blackpink和Twice外，不少韓國女團成員都上榜，例如排13位的Red Velvet成員Seulgi、Oh My Girl的YooA（20）及(G)I-DLE的內地成員雨琦（第22名）。

荷李活女星方面，《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）佔第15位，排名最高，「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）排第55位。被譽為「新疆四大美人」的內地女星迪麗熱巴和古力娜扎，則排58及70，韓團aespa內地成員寧寧位列38。日本女星方面，《戀愛要夠Deep》石原里美、《情系一線》小松菜奈、《東京喰種2》山本舞香，則分別排第89、72和56。

緬甸25歲男模特兒兼藝人帕他空去年首次上榜，今年已在俊男榜登頂。第2至10位依次為「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、防彈少年團（BTS）成員V、《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、V的BTS隊友柾國、《獵魔士》亨利卡維（Henry Cavil）、《艾蜜莉在巴黎》路遜拉維斯康（Lucien Laviscount）、網紅Dean Schneider和Felix Kjellberg，以及《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）。華裔男星方面，《陳情令》肖戰和王一博分佔第11及38位；《這！就是街舞》張藝興位列32。來自香港並先後到韓國發展的的王嘉爾（Jackson）及Lucas（黃旭熙），則分別排61及93。