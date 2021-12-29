余文樂被鄭保瑞勸收斂脾氣

鄒世龍表示希望樂仔不要像以前般衝動，要收斂一點，「俗語bad boy一定顧家，我自己都是一個bad boy，特別緊張家人及小朋友成長，我相信他很努力做這事情，因為我有follow他的Instagram，看得出他很緊張家庭」。鄭保瑞品評樂仔說，「40歲長大了﹗脾氣要改一點，但我覺得已經收了很多，性格就是沒得改，看時間吧！除了這樣，也沒其他」。

樂仔看到他們拍攝的片段也來個小總結，「見到我很尊重、很久沒見的人，感覺是開心，講我好或不好沒差別，我本來就知道我有缺點。最壞脾氣就是拍他們的戲，我們在現場都是互罵的，我受不了覺得很委屈，我們在片場是這樣長大的，自問是有缺點，控制情緒是非常差，現在與以往相比已經好很多倍，回頭看，真的不好意思看，這麼糟糕」。他稱對事業、家庭及朋友，整個人生而言，不敢說成功，但完全不會有遺憾，「不覺得有虧，我都是賺」。

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