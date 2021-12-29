王灝兒游嘉欣飛躍獎投姜麗文

同樣首次獲提名的游嘉欣自覺今年飛躍度幾大，由去年寂寂無聞，到《香港愛情故事》播出後又拍了幾套劇，開始有人認識，但對手太強，故得獎機會微。她也投姜麗文一票，覺得對方在《愛‧回家之開心速遞》和《星空下的仁醫》做得很好。提到新設最佳衣著獎由傳媒票選，JW稱仍未想好戰衣，會以大方得體為主。游嘉欣透露已看中一條魚尾裙，希望帶給大家新感覺。

羅天宇睇好胡鴻鈞

第3度獲提名男飛躍的羅天宇自言信心OK，對獎項抱平常心。他稱去年自覺攞獎機會大，緊張到失眠，「去年輸了給朱敏瀚，都替他開心。若我今年有機會攞獎，希望能將準備了幾年的致謝辭一字不漏說出來」。天宇看好《十月初五的月光》拍檔胡鴻鈞，讚對方雖然首次擔正，又要演繹經典角色，但處理得好，而且唱歌也佳。天宇坦言對胡鴻鈞主唱的歌曲未能打入「最受歡迎電視歌曲」5強感可惜，自言也想向唱歌發展，但公司有太多歌手，他不敢多想。

首次獲提名便入圍5強的林正峰稱心情完全不緊張，自知沒可能攞獎，其他對手都很出色，能入圍已很滿足，今年當是起步，之後再努力。林正峰看好天宇得獎，首次拍劇正是與對方合作。

記者：陳釗