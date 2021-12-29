前晚亮相《東張西望》 哭訴母女墮3000萬保單騙局 陳彥行昨稱達共識滿意賠償

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《東張西望》一連兩晚訪問陳彥行（行姐），前晚一集她表示母親2018年認識某銀行理財主管佘先生，雙方關係不俗，佘先生更不時到陳母家食飯，彼此互信。同年7月，佘先生建議陳母投資，礙於後者高齡，故要行姐一齊開設聯名戶口。行姐跟媽媽向來財政獨立，沒過問對方戶口存款情况，自言只負責去銀行簽名。行姐稱該段時間佘先生沒解釋就叫她在文件上簽名，她以為佘先生已向媽媽解釋清楚。

購6份保險合共3000萬

行姐曾收到保險公司的文件，「我問媽咪知唔知呢啲係乜嘢？可能我媽媽太信任佘先生，佢都唔知係乜，叫我問佘先生。我搵佘先生，佢（佘先生）話唔需要太理會，循例畀番文件你睇，佢話我哋帳戶嘅所有嘢，會幫手處理及整理」。直至今年5月，佘先生突然通知陳母日內離職，行姐稱母親到銀行查看戶口狀况才知出事，她戶口的資金幾乎全部蒸發，差點在銀行暈倒。事後佘先生曾到訪陳母家，承認做得不好，其後又透過錄音道歉。

稱被製造千萬富翁假象

行姐向有關方面查詢，佘先生為陳母買了5份巨額儲蓄保險與1份危疾保險，6份保險她要總共供3000萬元，陳母已供1300多萬，但6份保單中有5份已失效。當時為何能買到如此大額保單？行姐說：「我直接問保險公司，收到呢6份財務分析表，一睇就知，謎底終於解開，原來佢想幫我製造一個假象，畀人覺得我係一個千萬富翁。」

《東張西望》昨晚繼續播出行姐的個案，她稱出事前沒看過自己的財務分析表，原來對方虛報她的收入，當時行姐在網台工作，未被要求提供收入證明，月薪3萬多元，但被寫成10多萬月薪，還有數萬元其他收入。佘先生報大她的流動資金與財富，又將陳母的物業寫成行姐名下，才可以買巨額保單。至於保單斷供的文件，她也曾向對方查詢，佘先生也說她不用理會，他會處理。行姐提到對方更曾帶陳母到其他銀行攞錢，說幫她整合投資，原來是幫她一鋪清袋。

曾去信保監局金管局

行姐就事件於7月向銀行投訴，但不成立；她又去信保監局，因涉及銀行而將事件轉交金管局跟進，但一直未有結果。直至《東張西望》於12月就行姐的個案向涉事銀行與金管局查詢，一星期後銀行、保險公司與行姐達成共識，事件才畫上句號。節目主持解釋行姐簽了保密協議，未能透露賠償內容，但她滿意結果。

昨日行姐在社交平台留言：「感謝大家關心，本人沒有意見發表，謝謝。」有網民指行姐未了解文件內容仍簽名，也要負責任；議論聲中行姐又留言：「要繼續幸災樂禍，落井下石的隨便，衷心感謝真心關心我的人。」

林作刪願意幫忙帖文

前晚林作也有轉發行姐的報道，表示願意幫忙，但昨日刪掉帖文。他回應《明報》稱昨日理解事件進入司法程序，是否有律師背景，也不應給意見。行姐老友梁思浩表示，也是剛知道行媽的事，自己會無條件幫忙。他又提醒經濟環境差大家也要小心，很多老千出現。