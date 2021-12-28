李靚蕾爆料毀王力宏形象 甄妮暗諷「最毒婦人心」

王力宏7日酒店隔離期滿後延遲離開，以及到工作室隔離而非回家，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要在防疫旅館住滿168個小時及拿到陰性報告，便可以離開旅館，沒有規定離開時間，是「不能早、可以晚」。居家檢疫的處所則看入境時填寫的地址，會交由地方衛生局去了解。

李靚蕾爆料令王力宏形象盡毀，被網民封為「蕾神」。很多網民對李靚蕾做法各有意見，有人認同她揭發渣男行為，亦有人覺得此舉會傷害子女。歌手甄妮日前在社交網寫道：「才明白『最毒婦人心』，若她第二，沒人能第一。」有網民認為疑似暗窒李靚蕾。

被網民斥污辱「蕾神」

不少網民在甄妮該帖文留言和應，雖然甄妮和網民的留言無直接開名指誰，但仍引起聯想。有網民寫道：「難怪要看心理醫生，污辱『蕾神』。」甄妮回覆：「永遠說別人有病的人才是真有病。」

有網民留言：「終於有人出來講公道話，不和就分，也沒人要她結婚生子，無緣就分，無聊，男生已經受到教訓了，適可而止。」甄妮回覆對方：「最高學府沒教『好來好散莫強求』的最高境界。要加一系了。」

娛樂組