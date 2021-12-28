傷人案撤控獲無綫續約兩年 《東張》主持潘梓鋒避談太太感情事

潘梓鋒10月約滿無綫，透露高層樂易玲打算待案件完結才傾續約事宜，案件完結後，公司主動聯絡他，上周五平安夜（24日）回公司簽了兩年新約，明年1月1日起生效。他感激公司和家人支持，工作有待安排，但未必重返節目《東張西望》任主持。早前被爆已婚及育有一女，被問太太的事，潘梓鋒避談說：「不講了，感情事完全不會想，現盡力做好工作，因之前停工收入也受影響，今後要重新出發。」

黑妹虛驚一場 左肩腫瘤屬良姓

曾患癌已康復的黑妹，先後在不同身體部位接受了3次手術，最近又發現左肩有體積近3吋大的腫瘤，日前入院接受切除手術，慶幸化驗後是良性。精神奕奕的她自爆入院全身檢查時虛驚一場，「醫生說我肺部有陰影，嚇死。原來是有細菌，要服抗生素，現正康復中」。

黑妹平日會行山、跑步和打高爾夫球保持健康，故手術後沒影響唱歌，反而更有進步。以往每逢節日，黑妹狂接商演登台，一晚可連走幾場。不過受疫情影響，這兩年工作收入近乎零，慶幸近期本地疫情稍穩，演出工作已排至明年3月。

記者：林蘊兒