達明勉勵港人幽默地生活 黃耀明自覺拖低鍾楚紅 不敢重溫舊作

娛樂組

達明一派演唱會前晚尾場，導演杜琪峯、鍾楚紅（紅姑）、何韻詩、王宗堯與女友、劉天蘭、岑寧兒、前廣播處長張敏儀等到場欣賞。黃耀明（明哥）於首場透露配合歌曲《那個下午我在舊居燒信》的一段短片在演唱會上被消失，前晚「另類解封」。達明一派和明哥的facebook及Instagram在演唱會開場前上載了名為「那個下午我在RE：PLAY中被消失的影像」，約4分鐘的片段。演唱會在這環節，電視熒幕依然是黑畫面，但現場觀眾紛紛在手機播放社交平台上的短片配合。

片段模擬明哥與劉以達用通訊App對話，互傳信息，片中除有舊香港的照片，還有回歸典禮、SARS時淘大花園的新聞照片。還有參與《民主歌聲獻中華》的鄧麗君、成龍；一些離世藝人，包括吳孟達、黃家駒、梅艷芳、張國榮及盧凱彤等的照片。同時有《蘋果日報》停刊頭版、香港人上街遊行、鄒幸彤、黎智英、何桂藍六四集會案罪成、黃之鋒和周庭被捕等新聞相片。演唱會後記者向唱片公司查詢「被消失的影像」原因？唱片公司回應就是「被消失」，沒有補充。

明哥被何桂藍舉動嚇呆

明哥在演唱會首場演出時，在獄中的何桂藍透過朋友代送花給他。前晚明哥拿着何桂藍肖像紙板，提起探訪何桂藍的情况，透露對方得知他們開演唱會，她突然掩着心口，舉起中指，當時明哥被她此舉嚇呆，後來知道何桂藍因在監獄未能欣賞而做出此舉動。

接着明哥獻唱電影《金燕子》主題曲《情探》，女主角鍾楚紅（紅姑）上前送花，全場觀眾報以熱烈掌聲。明哥自爆多年來不敢重溫此電影，「我的演技拖低了紅姑的水準，好怕在大銀幕睇到自己，不過首主題曲，過了咁多年仲好好聽」。

不要因惡勢力匿埋

明哥又鼓勵大家在艱難時更需要幽默感，在旁的劉以達叫香港人要有智慧地面對問題。唱出最後一首歌前，明哥祝願香港人有一個平平安安、開開心心的2022年。他說：「大家要生活落去、快樂落去，所有人都要見多啲，唔好畀邪惡勢力令大家匿埋。」演唱會以《今天應該很高興》結尾。