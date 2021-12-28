泳兒憶往事爆喊 張敬軒想Tyson Yoshi除衫

另一嘉賓泳兒出場，與軒仔合唱《石徑》。軒仔表示跟泳兒有緣，回想2005年因舊唱片公司人事變動，他被投閒置散，沒有收入，恩人周國豐叫他做港台節目，一份工做DJ、另一份工在TVB8頻道做VJ報娛樂新聞，這段日子好難忘；他在港台返工首日收到泳兒的第一隻派台碟《感應》。泳兒上台後開始眼濕濕，說聽到軒仔一番話好感觸，那時自己第一隻派台碟少人識，開首個小型演唱會時，軒仔願意幫她做嘉賓；她說時熱淚盈眶，軒仔幫她抹淚，說：「每個人也是由一張白紙開始，只要肯努力，你一定會有好成績。」

娛樂組

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