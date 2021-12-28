15歲姚焯菲成最年輕得獎女歌手 姜濤奪我撐歌手「繼續用作品說話」

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵

勁爆頒獎禮昨晚於會展舉行，大贏家張敬軒分別獲頒「勁爆年度歌手」、「勁爆播放指數歌曲」《俏郎君》及「勁爆專輯」《The Brightest Darkness》，他因在紅館開演唱會未能親身出席領獎。

MIRROR掃走9個獎

另一贏家MIRROR齊人現身，現場粉絲歡呼聲不絕。MIRROR跟ERROR、C AllStar同獲「勁爆組合」，MIRROR歌曲《BOSS》奪「勁爆歌曲」，隊長楊樂文表示與ERROR同台獲組合獎好值得紀念。連同其他成員，MIRROR共掃走9個獎。個人獎項，柳應廷與胡鴻鈞、馮允謙是「勁爆男歌手」得主；姜濤與呂爵安分別獲「勁爆我撐歌手」及「勁爆我撐新人」，姜濤領獎時有點怕醜，說好緊張，希望以後繼續用作品說話，保持謙卑的心，並多謝姜糖（粉絲暱稱）。江生、盧瀚霆、陳卓賢齊掃走「勁爆人氣偶像」3個得獎名額，粉絲興奮瘋狂尖叫，掀起高潮。他們多謝MIRROR、工作團隊及粉絲。楊樂文則與姚焯菲、炎明熹、ANSONBEAN（陳毅燊）、力臻、麗英@小薯茄齊獲「勁爆新人」。

炎明熹攞獎淡定兼搞笑

首次參與樂壇頒獎禮的炎明熹與姚焯菲表現淡定，前者搞笑說︰「如果我忘記多謝誰，不要介意，因為我真的忘記了。」姚焯菲以15歲之齡成為新城最年輕的得獎女歌手。

鄭欣宜表演不慎跌倒

鄭欣宜與菊梓喬蟬聯「勁爆女歌手」，跟泳兒一同獲獎；欣宜還憑《先哭為敬》獲「勁爆歌曲」。欣宜表演時不慎跌倒台上，她雖然顯得尷尬，但仍保持笑容，由舞蹈員扶起，笑稱自己跌低少少，觀眾報以掌聲鼓勵。菊梓喬、泳兒則分別兼得「勁爆新媒體歌曲」《我會害怕》及「勁爆歌曲」《荊棘海》。

胡鴻鈞除獲「勁爆男歌手」外，還有「勁爆歌曲」《今天不營業》。許廷鏗今年未能冧莊「勁爆男歌手」，但獲得「勁爆演繹大獎」及「勁爆歌曲」《佛系人生》。林家謙則有「勁爆唱作人」及「勁爆歌曲」《時光倒流一句話》兩獎。

三大唱片公司無派歌手出席

新城與香港音像聯盟（HKRIA）合約於2020年底屆滿後未有續約，新城電台沒有播放HKRIA旗下三大唱片公司（環球唱片、Sony Music及華納唱片）歌手的歌曲。雙方至數月前重新簽約，新城今年10月才重新播放三大唱片公司的歌曲。昨晚三大唱片公司未有安排歌手出席，只有華納旗下樂隊Dear Jane成員Howie現身，上台領作曲獎。

（新城勁爆頒獎禮2021）