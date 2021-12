【開箱】《毒癮》美版「鴉片戰爭」 救你變成害你的止痛糖衣

【明報專訊】去年10月,美國司法部宣布,止痛藥大廠普度製藥對3項刑事指控認罪,並同意支付83億美元(約650億港元)罰款、損害賠償等,以擺平涉鴉片類藥物刑事訴訟;然而這只是果,普度推出的奧施康定(OxyContin),遺害數以十萬計人的健康與生命,聯邦政府用了超過20年時間,才讓普度製藥負上刑責。上月在影視串流平台Disney+上架的《毒癮》(Dopesick),改編自貝芙馬西(Beth Macy)的調查報道《毒疫:讓美國成癮的毒販、醫生和製藥公司》(Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company That Addicted America),正是把奧施康定推出市場到禍害無數的前因,以及把普度製藥送上法院的困難重重,以戲劇形式交代。